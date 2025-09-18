ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    11:25, 18 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    استانادا كافە ورتەنىپ، 8 پاتەر تۇرعىندارى زارداپ شەكتى

    استانا. قازاقپارات - 18-قىركۇيەكتە دوستىق كوشەسى، 12/1-مەكەنجايىنداعى 8 قاباتتى تۇرعىن ءۇيدىڭ ءبىرىنشى قاباتىنداعى KaRima كافەسىندە ءورت شىققانى تۋرالى حابارلاما ءتۇستى، دەپ حابارلايدى استانا اكىمدىگى.

    KaRima кафесінен өрт шықты
    فوتو: استانا اكىمدىگى

    اكىمدىك، ت ج د جانە قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى بىرلەسىپ، وقيعا ورنىندا جەدەل شتاب قۇردى.

    Астанада KaRima кафесі өртенді
    فوتو: استانا اكىمدىگى

    ت ج د مەن پوليتسيانىڭ ۇيلەسىمدى ارەكەتىنىڭ ارقاسىندا ءورت تەز ارادا ءسوندىرىلدى.

    زارداپ شەككەندەر مەن قازا بولعاندار جوق. ءورتتىڭ شىعۋ سەبەبى انىقتالىپ جاتىر.

    ءورت سالدارىنان 8 پاتەر تۇرعىندارى زارداپ شەكتى. تۇرعىندار قالانىڭ قوناقۇيلەرىنە ۋاقىتشا ورنالاستىرىلادى. سونداي-اق بارلىق باعىتتا كومەك كورسەتىلەتىن بولادى.

    а
    فوتو: استانا اكىمدىگى

    الداعى تاۋلىك ىشىندە بۇلىنگەن پاتەرلەردى جوندەۋ جانە فاسادتى قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىسى KaRima كافەسى يەلەرىنىڭ قاراجاتى جانە اكىمدىكتىڭ قولداۋى ەسەبىنەن باستالادى.

    وسىنداي بارلىق جاعدايدا جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار ءورتتىڭ سالدارىن جەدەل جويۋ ءۇشىن قاجەتتى شارالاردىڭ ءبارىن قابىلدايدى.

    Астанада KaRima кафесі өртенді
    فوتو: استانا اكىمدىگى

    وسىعان دەيىن س ق و-دا جەر ءۇي ورتەنىپ، ءۇش ادام مەرت بولعانى تۋرالى جازدىق.

    تەگ:
    قوعام استانا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار