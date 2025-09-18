استانادا كافە ورتەنىپ، 8 پاتەر تۇرعىندارى زارداپ شەكتى
استانا. قازاقپارات - 18-قىركۇيەكتە دوستىق كوشەسى، 12/1-مەكەنجايىنداعى 8 قاباتتى تۇرعىن ءۇيدىڭ ءبىرىنشى قاباتىنداعى KaRima كافەسىندە ءورت شىققانى تۋرالى حابارلاما ءتۇستى، دەپ حابارلايدى استانا اكىمدىگى.
اكىمدىك، ت ج د جانە قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى بىرلەسىپ، وقيعا ورنىندا جەدەل شتاب قۇردى.
ت ج د مەن پوليتسيانىڭ ۇيلەسىمدى ارەكەتىنىڭ ارقاسىندا ءورت تەز ارادا ءسوندىرىلدى.
زارداپ شەككەندەر مەن قازا بولعاندار جوق. ءورتتىڭ شىعۋ سەبەبى انىقتالىپ جاتىر.
ءورت سالدارىنان 8 پاتەر تۇرعىندارى زارداپ شەكتى. تۇرعىندار قالانىڭ قوناقۇيلەرىنە ۋاقىتشا ورنالاستىرىلادى. سونداي-اق بارلىق باعىتتا كومەك كورسەتىلەتىن بولادى.
الداعى تاۋلىك ىشىندە بۇلىنگەن پاتەرلەردى جوندەۋ جانە فاسادتى قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىسى KaRima كافەسى يەلەرىنىڭ قاراجاتى جانە اكىمدىكتىڭ قولداۋى ەسەبىنەن باستالادى.
وسىنداي بارلىق جاعدايدا جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار ءورتتىڭ سالدارىن جەدەل جويۋ ءۇشىن قاجەتتى شارالاردىڭ ءبارىن قابىلدايدى.
