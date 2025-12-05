ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    21:28, 05 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    استانادا «جىل ۆولونتەرى» حالىقارالىق سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتتارى انىقتالدى

    استانا. KAZINFORM - استانادا «جىل ۆولونتەرى» حالىقارالىق سىيلىعى مەن «يگى ىستەر مارافونىنىڭ» 70 لاۋرەاتى ماراپاتتالدى، دەپ حابارلايدى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Астанада «Жыл волонтері» халықаралық сыйлығы мен «Игі істер марафонының» 70 лауреаты марапатталды
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    استانادا «جىل ۆولونتەرى» حالىقارالىق سىيلىعىن تابىستاۋ ءراسىمى ءوتىپ، «يگى ىستەر مارافونى» رەسپۋبليكالىق جوباسى قورىتىندىلاندى.

    ءىس-شارا حالىقارالىق ۆولونتەرلەر كۇنى اياسىندا جانە تۇراقتى دامۋ ماقساتتارىنداعى حالىقارالىق ۆولونتەرلەر جىلىنىڭ رەسمي باستالۋى قارساڭىندا ۇيىمداستىرىلدى.

    Астанада «Жыл волонтері» халықаралық сыйлығы мен «Игі істер марафонының» 70 лауреаты марапатталды
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    اتالعان جىلدى جاريالاۋ باستاماسىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ كوتەرگەن بولاتىن.

    Астанада «Жыл волонтері» халықаралық сыйлығы мен «Игі істер марафонының» 70 лауреаты марапатталды
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    جىلدىڭ رەسمي اشىلۋى ب ۇ ۇ- نىڭ نيۋ-يوركتەگى شتاب-پاتەرىندە وتەدى.

    Астанада «Жыл волонтері» халықаралық сыйлығы мен «Игі істер марафонының» 70 лауреаты марапатталды
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    سونىمەن قاتار بۇگىن «يگى ىستەر مارافونى» رەسپۋبليكالىق جوباسىنىڭ قورىتىندىلارى جاريالاندى. مارافون بارىسىندا قازاقستاندىقتار 9 مىڭنان استام يگى ءىس اتقاردى. بايقاۋ ناتيجەسىندە ەڭ جوعارى بەلسەندىلىك تانىتقان 20 جەڭىمپاز انىقتالدى. جالپى، جوباعا 40 مىڭعا جۋىق قازاقستاندىق قاتىستى.

    Астанада «Жыл волонтері» халықаралық сыйлығы мен «Игі істер марафонының» 70 лауреаты марапатталды
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    بۇدان بۇرىن ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا ەرىكتىلەردى مەرەكەسىمەن قۇتتىقتاعانىن جازعانبىز.

     

    تەگ:
    مادەنيەت
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار