استانادا «جىل ۆولونتەرى» حالىقارالىق سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتتارى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - استانادا «جىل ۆولونتەرى» حالىقارالىق سىيلىعى مەن «يگى ىستەر مارافونىنىڭ» 70 لاۋرەاتى ماراپاتتالدى، دەپ حابارلايدى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
استانادا «جىل ۆولونتەرى» حالىقارالىق سىيلىعىن تابىستاۋ ءراسىمى ءوتىپ، «يگى ىستەر مارافونى» رەسپۋبليكالىق جوباسى قورىتىندىلاندى.
ءىس-شارا حالىقارالىق ۆولونتەرلەر كۇنى اياسىندا جانە تۇراقتى دامۋ ماقساتتارىنداعى حالىقارالىق ۆولونتەرلەر جىلىنىڭ رەسمي باستالۋى قارساڭىندا ۇيىمداستىرىلدى.
اتالعان جىلدى جاريالاۋ باستاماسىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ كوتەرگەن بولاتىن.
جىلدىڭ رەسمي اشىلۋى ب ۇ ۇ- نىڭ نيۋ-يوركتەگى شتاب-پاتەرىندە وتەدى.
سونىمەن قاتار بۇگىن «يگى ىستەر مارافونى» رەسپۋبليكالىق جوباسىنىڭ قورىتىندىلارى جاريالاندى. مارافون بارىسىندا قازاقستاندىقتار 9 مىڭنان استام يگى ءىس اتقاردى. بايقاۋ ناتيجەسىندە ەڭ جوعارى بەلسەندىلىك تانىتقان 20 جەڭىمپاز انىقتالدى. جالپى، جوباعا 40 مىڭعا جۋىق قازاقستاندىق قاتىستى.
بۇدان بۇرىن ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا ەرىكتىلەردى مەرەكەسىمەن قۇتتىقتاعانىن جازعانبىز.