استانادا جول ەرەجەسىن بۇزعاندار كامەرا ارقىلى انىقتالىپ، جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا جول ەرەجەسىن ساقتاۋ بويىنشا الدىن الۋ جۇمىسى كۇشەيتىلدى.
جەدەل باسقارۋ ورتالىعىنىڭ كامەرالارى ارقىلى جول ەرەجەسىن بۇزعان جۇرگىزۋشىلەر انىقتالىپ، ولارعا ءتيىستى شارا قولدانىلدى. بۇل تۋرالى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى پوليتسيا دەپارتامەنتىنە سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ەڭ الدىمەن قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاعۋ، كولىكتى باسقارۋ كەزىندە ۇيالى تەلەفوندى پايدالانباۋ، سونداي-اق كامەلەتكە تولماعان جولاۋشىلاردى تاسىمالداۋ ەرەجەلەرىنىڭ ساقتالۋىنا ەرەكشە نازار اۋداردى.
جەدەل باسقارۋ ورتالىعىنىڭ كامەرالارى بىرنەشە قۇقىقبۇزۋشىلىقتى انىقتادى، ناتيجەسىندە جۇرگىزۋشىلەر جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
مىسالى، 52 جاستاعى «Audi» اۆتوكولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى تۇران داڭعىلى بويىمەن ءجۇرىپ كەلە جاتىپ، قاۋىپسىزدىك بەلدىگىن تاقپاعان. بۇل فاكت كامەرا وپەراتورلارى ارقىلى تىركەلىپ، اقپارات پاترۋلگە دەرەۋ جەتكىزىلدى. جۇرگىزۋشى جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلىپ، پروفيلاكتيكالىق اڭگىمە جۇرگىزىلدى.
تاعى ءبىر مىسال، 54 جاستاعى «Hyundai» اۆتوكولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى تۇران داڭعىلى بويىمەن ءجۇرىپ كەلە جاتىپ، ۇيالى تەلەفونىن قولدانعان.
بۇل قۇقىقبۇزۋشىلىق تا كامەرالارعا ءتۇسىپ، اقپارات پاترۋلگە بەرىلىپ، جۇرگىزۋشى جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
سونىمەن قاتار، پوليتسەيلەر جۇرگىزۋشىلەرمەن پروفيلاكتيكالىق جۇمىس جۇرگىزدى: جول ەرەجەلەرىن ساقتاۋدىڭ ماڭىزدىلىعى ءتۇسىندىرىلىپ، ەسكەرتپەلەر تاراتىلدى. ارنايى كوڭىل كامەلەتكە تولماعاندارمەن بىرگە جۇرگەن جۇرگىزۋشىلەرگە ءبولىندى، ولارعا قاۋىپسىزدىك بەلبەۋىن قولدانۋ ەسكەرتىلدى جانە ارنايى قاۋىپسىز تاسىمالداۋ قۇرالدارى بەرىلدى.
مۇنداي الدىن الۋ شارالارى قۇقىقبۇزۋشىلىقتى توقتاتىپ قانا قويماي، ازاماتتاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىن دا قورعايدى.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن 12-ناۋرىزدان باستاپ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنىڭ 31-بابىنا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سيفرلىق كودەكسى اياسىندا قابىلدانعان وزگەرىستەر كۇشىنە ەنەتىنىن حابارلاعانبىز.