21:28, 16 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
استانادا جوعالىپ كەتكەن 15 جاستاعى جاس ءوسپىرىم شىمكەنتتەن تابىلدى
استانا. KAZINFORM –جاسء وسپىرىم شىمكەنت قالاسىنان تابىلىپ، تۋىستارىنا تاپسىرىلدى. بۇل تۋرالى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- 16-ناۋرىز كۇنى جۇرگىزىلگەن جەدەل-ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارىنىڭ ناتيجەسىندە ءىز-ءتۇزسىز جوعالعان جاس ءوسپىرىم شىمكەنت قالاسىنان تابىلىپ، تۋىستارىنا تاپسىرىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەلىك ىشكى ىستەر مينيسترلىگى 15 جاستاعى قامبار مالىبەكتى ىزدەستىرىپ جاتقانى تۋرالى جازعان ەدىك.