استانادا جۇمىسشى ماماندىقتاردى قولداۋعا باعىتتالعان بايقاۋ ءوتتى
استانا. KAZINFORM - بيىل جۇمىسشى ماماندىقتار جىلىنا وراي «استانا جاستارى» ورتالىعى تەحنيكالىق باعىت بويىنشا جاڭا نوميناتسيالاردى ەنگىزىپ، «ۇزدىك» جوباسىن كەڭەيتتى.
سونىڭ ىشىندە العاش رەت جول قاۋىپسىزدىگىمەن تىعىز بايلانىستى «ۇزدىك شينومونتاجشى - 2025» بايقاۋى ۇيىمداستىرىلدى.
شارا جاستاردىڭ كاسىبي داعدىلارىن ارتتىرۋدى، تەحنيكالىق ماماندىقتاردىڭ قوعامداعى بەدەلىن كۇشەيتۋدى جانە جۇمىس بەرۋشىلەر مەن جاس ماماندار اراسىنداعى بايلانىستى نىعايتۋدى كوزدەيدى.
«ۇزدىك» جوباسى بىرنەشە جىلدان بەرى وتكىزىلىپ كەلەدى. الايدا بيىل ەرەكشە فورمات ۇسىنىلىپ، جۇمىسشى ماماندىقتارىنىڭ كەڭ سپەكترى قامتىلدى.
- بۇل جىلى ءبىز بۇرىن بولماعان ماماندىقتاردى قوستىق. ونىڭ قاتارىندا دوڭگەلەك جوندەۋ شەبەرى، اعاش ۇستاسى، جيھاز ءوندىرىسىنىڭ مامانى، فلوريست، مەيرامحانا سەرۆيسى، اسپاز، تاربيەشى، سانتەحنيك، تەمىر جونۋشى، مەحانيزاتور، جۇك جانە اۆتوبۋس جۇرگىزۋشىلەرى سياقتى باعىتتار بار، - دەدى «استانا جاستارى» رەسۋرستىق ورتالىعىنىڭ مامانى ءداۋىرجان جۇماحان.
ول بۇل باستاما وندىرىستىك سالالارعا جاڭا كوزقاراس قالىپتاستىرىپ، جاستاردى ەڭبەك نارىعىنا بەيىمدەۋگە مۇمكىندىك بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
قاتىسۋشىلار 16 مەن 35 جاس ارالىعىنداعى كوللەدج ستۋدەنتتەرى، جۇمىسشى جاستار جانە تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ سالاسىنىڭ ماماندارى. ولاردىڭ ەڭبەكتەرىن كاسىبي شەبەرلەر باعالادى.
- بۇل جوبانىڭ ناقتى ناتيجەلەرىن كورىپ وتىرمىز. بايقاۋ كەزىندە قاتىسۋشىلاردى جۇمىسقا قابىلداۋ تۋرالى ۇسىنىستار جاسالدى. ياعني، بۇل تەك جارىس ەمەس، جاستاردىڭ كاسىبي جولىن باستاۋعا باعىتتالعان الاڭ، - دەدى ءداۋىرجان جۇماحان.
ول سونداي-اق جوبانىڭ قالاداعى ورتا ارناۋلى وقۋ ورىندارىمەن سەرىكتەستىك تاجىريبەسىن كۇشەيتكەنىن جەتكىزدى.
بايقاۋعا قاتىسۋشىلاردىڭ ءبىرى - كولىك جوندەۋ سلەسارى سامين يسمايلوۆ تەحنيكالىق سالاداعى العاشقى تاجىريبەسىن كورسەتۋدى ماقسات ەتكەن.
- كوللەدجدەگى ۇستازدارىم ۇيرەتكەن ءبىلىم مەن ماشىقتى ءدال وسى جەردە كورسەتۋگە كەلدىم. بولاشاقتا وسى ماماندىق بويىنشا جۇمىس ىستەگىم كەلەدى، تاجىريبەمدى تەرەڭدەتكىم كەلەدى، - دەدى ول.
تەحنيكالىق تالاپتاردى قاداعالاعان قازىلار القاسى جۇمىستىڭ ساپاسىنا ەرەكشە نازار اۋداردى. ولاردىڭ ءبىرى - TirePro استانا فيليالىنىڭ ديرەكتورى جانە Caspian Automotive كومپانياسىنىڭ ءبولىم باسشىسى قارلىعاش قۇدايبەرلييەۆا.
- جاستارعا قولداۋدىڭ مۇنداي ءتۇرى وتە ماڭىزدى. تەوريانى جاقسى مەڭگەرگەن مامان تاجىريبەدە بىردەن ەرەكشەلەنەدى. ەڭ باستى كريتەري - ساپا مەن جىلدامدىقتىڭ ۇيلەسۋى. دوڭگەلەك جوندەۋدە ءجيى كەزدەسەتىن قاتەلىك - داتچيك نەمەسە ديسكىنى زاقىمداۋ. ۇقىپتىلىق پەن تەحنيكانى دۇرىس پايدالانۋ - باستى تالاپ، - دەدى ول.
ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، جول قاۋىپسىزدىگى ماماننىڭ كاسىبي بىلىكتىلىگىمەن تىكەلەي بايلانىستى.
- بۇل - قازىرگى تاڭدا سۇرانىسى جوعارى كاسىپ. تەحنيكامەن جۇمىس ىستەي الاتىن، ۇيرەنۋگە ىنتاسى بار مامان مىندەتتى تۇردە ءوز ورنىن تابادى. وسىنداي كونكۋرستار جاستاردىڭ قىزىعۋشىلىعىن وياتىپ، سالانىڭ دامۋىنا سەرپىن بەرەدى، - دەپ قورىتىندىلادى قۇدايبەرليەۆا.
بايقاۋ جاستار اراسىندا تەحنيكالىق ماماندىقتارعا دەگەن قىزىعۋشىلىقتى ارتتىرىپ قانا قويماي، جۇمىسشى ماماندىقتاردىڭ قوعامداعى رولىن قايتا باعالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، جوبا الداعى جىلدارى دا جالعاسىن تاۋىپ، جاڭا باعىتتارمەن تولىقپاق.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جۇمىسشى ماماندىقتار جىلىنا وراي X رەسپۋبليكالىق WorldSkills Kazakhstan 2025 چەمپيوناتى وتەتىنىن جازعان ەدىك.