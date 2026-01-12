استانادا جەدەل جاردەم ستانسياسىنان 850 ميلليون تەڭگەنى ۇرلاۋ سحەماسى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردا پروكۋراتۋراسى استانا قالاسى بويىنشا ۇ ق ك-نىڭ دەپارتامەنتىمەن بىرلەسىپ 2020-2023 -جىلدار ارالىعىندا جەدەل مەديتسينالىق جاردەم ستانسياسىنىڭ بيۋدجەت قاراجاتىن جىمقىرۋ سحەماسىنىڭ جولىن كەستى. بۇل تۋرالى باس پروكۋراتۋرا ءمالىم ەتتى.
ارنايى پروكۋرورلاردىڭ باسشىلىعىمەن ۆەدومستۆوارالىق جەدەل-تەرگەۋ توبى قۇرىلدى. پروكۋرورلار سانيتارلىق اۆتوكولىكتىڭ بولشەكتەرىن زاڭسىز ەسەپتەن شىعارۋ جانە جالعان قىزمەت كورسەتۋ شارتتارىن جاساسۋ فاكتىلەرىن انىقتادى.
سونىڭ ناتيجەسىندە جۇمىس ىستەيتىن اۆتوكولىكتەردىڭ سانى ازايىپ، قالعاندارى قوسالقى بولشەكتەردى جىمقىرۋ سالدارىنان پايدالانۋدان شىعارىلعان.
- قازىرگى ۋاقىتتا «103» اۆتوپاركى تولىعىمەن قالپىنا كەلتىرىلدى. 4 قىزمەتكەر، ونىڭ ىشىندە 2 ورتا بۋىندى باسشىلار مەن ستانسيا ديرەكتورى ۇستالدى. كورسەتىلگەن تۇلعالاردىڭ ارەكەتتەرىنەن مەملەكەتكە 850 ميلليون تەڭگە سوماسىندا اسا ءىرى زالال كەلتىرىلگەن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ولاردىڭ ءىس-ارەكەتتەرى قىلمىستىق كودەكستىڭ «كىنالىگە سەنىپ تاپسىرىلعان بوتەن مۇلىكتى ادامدار توبىنىڭ الدىن الا ءسوز بايلاسۋىمەن، ءوزىنىڭ قىزمەت بابىن پايدالانا وتىرىپ جاساعان اسا ءىرى مولشەردە بىرنەشە رەت يەمدەنىپ الۋ»، ياعني ق ك-نىڭ 189-بابى 4-بولىگى 2) تارماعى، 189-بابى 3-بولىگى 1)، 2)، 3) تارماقتارى بويىنشا سارالاندى.
قىلمىستىق ءىس سوتقا جولداندى.
