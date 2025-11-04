استانادا جاستارعا ارنالعان بوس جۇمىس ورىندارى جارمەڭكەسى وتەدى
استانا. KAZINFORM - ەلورداداعى جاستار ساياساتى ماسەلەلەرى باسقارماسى، «استانا جاستارى» جاستار رەسۋرستىق ورتالىعى، قالالىق ەڭبەك موبيلدىلىگى ورتالىعى جانە «esil University» بىرلەسىپ، ۋنيۆەرسيتەت اۋماعىندا بوس جۇمىس ورىندارى جارمەڭكەسىن وتكىزەدى، دەپ جازدى استانا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
جارمەڭكە جۇمىس ىزدەپ جۇرگەن جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ تۇلەكتەرى مەن جاستارعا ارنالعان. نەگىزگى ماقسات - جۇمىسسىز ازاماتتاردى، وقۋ ورىندارىنىڭ تۇلەكتەرىن جۇمىسپەن قامتۋعا جاردەمدەسۋ، ياعني جۇمىس بەرۋشى مەن جۇمىس ىزدەۋشىنىڭ تىكەلەي بايلانىسىن قامتاماسىز ەتۋ.
ءىس-شارا بارىسىندا جۇمىس بەرۋشىلەر ءوز كومپانيالارىنىڭ تانىستىرىلىمىن وتكىزىپ، بوس جۇمىس ورىندارىمەن تانىستىرادى جانە ەڭ لايىقتى كانديداتتاردىڭ جەكە بازاسىن قالىپتاستىرادى. ءوز كەزەگىندە جۇمىس ىزدەۋشىلەر HR- مەنەدجەرلەرمەن سۇحباتتاسىپ، وزدەرىن قىزىقتىرعان سۇراقتارىن قويىپ، سۇحباتتاسۋدان وتۋگە مۇمكىندىك الادى.
جارمەڭكە 7-قاراشا كۇنى ساعات 13:30 دا «esil University» عيماراتىندا، ياعني جۇبانوۆ كوشەسى، 7 مەكەنجايىندا وتەدى.
ايتا كەتەيىك، ماڭعىستاۋدا «جۇمىسشى ماماندىقتار جىلى» اياسىندا 850 بوس جۇمىس ورىندارى ۇسىنىلدى.