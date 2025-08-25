18:43, 25 - تامىز 2025 | GMT +5
استانادا جانتۇرشىگەرلىك جول اپاتى بولدى: كولىكتىڭ جارتىسى عانا قالعان
استانا. KAZINFORM - تەمىرتاۋدىڭ 18 جاستاعى تۇرعىنى استانادا كولىك ۇرلاپ، ءىرى جول اپاتىنا ءتۇستى. سالدارىنان ءۇش ادام زارداپ شەكتى.
وقيعانىڭ سۋرەتتەرى Threads جەلىسىندە جاريالاندى. وندا كولىك ەكىگە ءبولىنىپ قالعانى انىق كورىنەدى.
استانا پوليتسيا دەپارتامەنتى مالىمەتىنشە، جول اپاتى 24-تامىزعا قاراعان ءتۇنى بولعان.
«تەمىرتاۋدىڭ 18 جاستاعى تۇرعىنى Changan Deepal S07 كولىگىن زاڭسىز يەلەنگەن. ول قالا ىشىندە جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن ورەسكەل بۇزىپ، اينالاسىنداعىلارعا قاۋىپ توندىرگەن. سالدارىنان ءۇش ادام زارداپ شەككەن جول اپاتى بولدى. ولاردىڭ بارلىعى اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى. كولىك ۇرلاعان ادام جاراقات الماعان»، - دەدى پوليتسيا دەپارتامەنتى وكىلدەرى.
كۇدىكتى ۇستالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى. قىلمىستىق ءىس قوزعالىپ، تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.