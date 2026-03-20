    09:08, 20 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    استانادا جاڭارۋ كۇنى دۇنيەگە كەلگەن سابيلەرگە سىيلىق بەرىلدى

    استانا. KAZINFORM - «ناۋرىزنامانىڭ» ونكۇندىگى اياسىندا اتاپ وتىلەتىن جاڭارۋ كۇنىنە وراي ەلوردانىڭ ەسىل اۋدانىنداعى № 2-كوپسالالى قالالىق اۋرۋحانادا سالتاناتتى ءىس-شارا ءوتتى، دەپ حابارلايدى استانا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

    Астанада Жаңару күні дүниеге келген сәбилерге сыйлық берілді
    فوتو: استانا اكىمدىگى

    باستاما وتباسىلىق قۇندىلىقتاردى نىعايتۋعا جانە ءومىردىڭ العاشقى كۇندەرىنەن باستاپ ەكولوگيالىق مادەنيەتتى قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان.

    - ءىس-شارا اياسىندا جاڭا تۋعان سابيلەر مەن ولاردىڭ اتا-انالارىنا ارنايى قۇتتىقتاۋ حاتتارى تابىستالدى. وندا QR-كود ارقىلى بالانىڭ دۇنيەگە كەلۋىنە وراي وتىرعىزىلاتىن اتاۋلى اعاشتىڭ ناقتى ورنالاسقان جەرى كورسەتىلگەن. وسىلايشا، ءاربىر وتباسى بولاشاققا دەگەن قامقورلىق ارقىلى ۇرپاقتاردى بىرىكتىرەتىن سيمۆوليكالىق ەكولوگيالىق اكسيانىڭ ءبىر بولىگىنە اينالدى، - دەدى استانا قالاسى ەسىل اۋدانىنىڭ اكىمى دارمەنيار قىدىربەك ۇلى.

    Астанада Жаңару күні дүниеге келген сәбилерге сыйлық берілді
    فوتو: استانا اكىمدىگى

    سونىمەن قاتار، زاماناۋي شەشىمدەرگە ەرەكشە كوڭىل ءبولىندى: جاڭا تۋعان سابيلەرگە «سيفرلىق بەسىكتەر» تابىستالدى. بۇل - مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ، يننوۆاتسيالىق كوزقاراستىڭ جانە وسكەلەڭ ۇرپاققا دەگەن قامقورلىقتىڭ سيمۆولى.

    اكىمدىكتىڭ مالىمەتىنشە، «جاڭا ءومىر - جاڭا اعاش» باستاماسى ءىس-شاراعا ەرەكشە مازمۇن بەرىپ، بالانىڭ دۇنيەگە كەلۋى مەن ەل دامۋى اراسىنداعى بايلانىستى ايقىندادى. اتاۋلى اعاش وتىرعىزۋ - ۇرپاق ساباقتاستىعىنىڭ، قورشاعان ورتاعا جاناشىرلىقتىڭ جانە ءار وتباسىنىڭ تۇراقتى بولاشاققا قوسقان ۇلەسىنىڭ كورىنىسى بولدى.

    بۇدان بۇرىن اقتاۋدا رەفەرەندۋم كۇنى تۋعان سابيگە اتا-زاڭ ەسىمى قويىلعانىن جازعانبىز.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
