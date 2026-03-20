استانادا جاڭارۋ كۇنى دۇنيەگە كەلگەن سابيلەرگە سىيلىق بەرىلدى
استانا. KAZINFORM - «ناۋرىزنامانىڭ» ونكۇندىگى اياسىندا اتاپ وتىلەتىن جاڭارۋ كۇنىنە وراي ەلوردانىڭ ەسىل اۋدانىنداعى № 2-كوپسالالى قالالىق اۋرۋحانادا سالتاناتتى ءىس-شارا ءوتتى، دەپ حابارلايدى استانا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
باستاما وتباسىلىق قۇندىلىقتاردى نىعايتۋعا جانە ءومىردىڭ العاشقى كۇندەرىنەن باستاپ ەكولوگيالىق مادەنيەتتى قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان.
- ءىس-شارا اياسىندا جاڭا تۋعان سابيلەر مەن ولاردىڭ اتا-انالارىنا ارنايى قۇتتىقتاۋ حاتتارى تابىستالدى. وندا QR-كود ارقىلى بالانىڭ دۇنيەگە كەلۋىنە وراي وتىرعىزىلاتىن اتاۋلى اعاشتىڭ ناقتى ورنالاسقان جەرى كورسەتىلگەن. وسىلايشا، ءاربىر وتباسى بولاشاققا دەگەن قامقورلىق ارقىلى ۇرپاقتاردى بىرىكتىرەتىن سيمۆوليكالىق ەكولوگيالىق اكسيانىڭ ءبىر بولىگىنە اينالدى، - دەدى استانا قالاسى ەسىل اۋدانىنىڭ اكىمى دارمەنيار قىدىربەك ۇلى.
سونىمەن قاتار، زاماناۋي شەشىمدەرگە ەرەكشە كوڭىل ءبولىندى: جاڭا تۋعان سابيلەرگە «سيفرلىق بەسىكتەر» تابىستالدى. بۇل - مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ، يننوۆاتسيالىق كوزقاراستىڭ جانە وسكەلەڭ ۇرپاققا دەگەن قامقورلىقتىڭ سيمۆولى.
اكىمدىكتىڭ مالىمەتىنشە، «جاڭا ءومىر - جاڭا اعاش» باستاماسى ءىس-شاراعا ەرەكشە مازمۇن بەرىپ، بالانىڭ دۇنيەگە كەلۋى مەن ەل دامۋى اراسىنداعى بايلانىستى ايقىندادى. اتاۋلى اعاش وتىرعىزۋ - ۇرپاق ساباقتاستىعىنىڭ، قورشاعان ورتاعا جاناشىرلىقتىڭ جانە ءار وتباسىنىڭ تۇراقتى بولاشاققا قوسقان ۇلەسىنىڭ كورىنىسى بولدى.
