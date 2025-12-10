ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:44, 10 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    استانادا جاڭا ونەر مۇراجايى اشىلدى

    استانا. KAZINFORM - ەلوردادا جاڭا ونەر مۋزەيىنىڭ سالتاناتتى تۇساۋكەسەر ءراسىمى ءوتتى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

    Астанада жаңа Өнер мұражайы ашылды
    Фото: Астана әкімдігі

    وعان قالانىڭ گيدتەرى، ەكسكۋرسوۆودتارى، تۋروپەراتورلارى جانە قالانىڭ تۋريستىك قاۋىمداستىقتارى قاتىستى. ءىس-شارا بارىسىندا ۇلتتىق مۋزىكالىق اسپاپتاردىڭ كورسەتىلىمىمەن «جوشى» ەتنو-فولكلورلىق ءانسامبلىنىڭ كونسەرتتىك شوۋى كورسەتىلدى.

    Астанада жаңа Өнер мұражайы ашылды
    Фото: Астана әкімдігі

    سونداي-اق مۇراجاي ەكسپوزيتسيالارى تانىستىرىلدى. مۋزەيدە 1600 دەن استام ۇلتتىق مۋزىكالىق اسپاپ قويىلعان. ونىڭ ىشىندە سيرەك كەزدەسەتىن جانە ۇمىت بولا باستاعان كونە اسپاپتار - جەلبۋاز، مەس سىرناي، ۋىلدەك، تاستاۋىق جانە تاعى باسقالار ەرەكشە ورىن الادى. بۇل اسپاپتاردىڭ بارلىعى مۇراجاي قىزمەتكەرلەرىنىڭ قولىمەن جاسالعان.

    Астанада жаңа Өнер мұражайы ашылды
    Фото: Астана әкімдігі

    مۇراجاي جانىندا بولات سارىبايەۆ اتىنداعى عىلىمي-زەرتحانالىق شەبەرحانا جۇمىس ىستەيتىن بولادى. زاماناۋي قۇرال-جابدىقتارمەن جابدىقتالعان بۇل ورتالىقتا ۇلتتىق مۋزىكالىق اسپاپتار عىلىمي نەگىزدە زەرتتەلىپ، جاڭعىرتىلىپ، كوپشىلىككە ۇسىنىلماق.

    Астанада жаңа Өнер мұражайы ашылды
    Фото: Астана әкімдігі

    سونىمەن قاتار مۇندا ۇلتتىق كيىمدەر مەن باس كيىمدەردىڭ بىرەگەي كوللەكسياسى دا بار. اۋقىمدى مادەني ءىس-شارالار كەزىندە مۋزەي قىزمەتكەرلەرىنەن قۇرالعان JOSHY QAZAQ NATIONAL GROUP مۋلتياسپاپتىق ءانسامبلى ونەر كورسەتەدى.

    ايتا كەتۋ كەرەك، مۇراجاي XIX عاسىردىڭ سوڭىندا سالىنعان كونە مەكتەپتىڭ عيماراتىندا ورنالاسقان. 1982-جىلدان باستاپ نىسان رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار تاريح جانە مادەنيەت ەسكەرتكىشتەرى تىزىمىنە ەنگىزىلىپ، مەملەكەت قورعاۋىنا الىنعان بولاتىن.

    وسىعان دەيىن مەككە مۇراجايىندا قازاق تىلىندەگى اۋديوگيد ەنگىزىلەتىنىن جازعانبىز.

    تەگ:
    مادەنيەت
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار