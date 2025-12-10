استانادا جاڭا ونەر مۇراجايى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا جاڭا ونەر مۋزەيىنىڭ سالتاناتتى تۇساۋكەسەر ءراسىمى ءوتتى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
وعان قالانىڭ گيدتەرى، ەكسكۋرسوۆودتارى، تۋروپەراتورلارى جانە قالانىڭ تۋريستىك قاۋىمداستىقتارى قاتىستى. ءىس-شارا بارىسىندا ۇلتتىق مۋزىكالىق اسپاپتاردىڭ كورسەتىلىمىمەن «جوشى» ەتنو-فولكلورلىق ءانسامبلىنىڭ كونسەرتتىك شوۋى كورسەتىلدى.
سونداي-اق مۇراجاي ەكسپوزيتسيالارى تانىستىرىلدى. مۋزەيدە 1600 دەن استام ۇلتتىق مۋزىكالىق اسپاپ قويىلعان. ونىڭ ىشىندە سيرەك كەزدەسەتىن جانە ۇمىت بولا باستاعان كونە اسپاپتار - جەلبۋاز، مەس سىرناي، ۋىلدەك، تاستاۋىق جانە تاعى باسقالار ەرەكشە ورىن الادى. بۇل اسپاپتاردىڭ بارلىعى مۇراجاي قىزمەتكەرلەرىنىڭ قولىمەن جاسالعان.
مۇراجاي جانىندا بولات سارىبايەۆ اتىنداعى عىلىمي-زەرتحانالىق شەبەرحانا جۇمىس ىستەيتىن بولادى. زاماناۋي قۇرال-جابدىقتارمەن جابدىقتالعان بۇل ورتالىقتا ۇلتتىق مۋزىكالىق اسپاپتار عىلىمي نەگىزدە زەرتتەلىپ، جاڭعىرتىلىپ، كوپشىلىككە ۇسىنىلماق.
سونىمەن قاتار مۇندا ۇلتتىق كيىمدەر مەن باس كيىمدەردىڭ بىرەگەي كوللەكسياسى دا بار. اۋقىمدى مادەني ءىس-شارالار كەزىندە مۋزەي قىزمەتكەرلەرىنەن قۇرالعان JOSHY QAZAQ NATIONAL GROUP مۋلتياسپاپتىق ءانسامبلى ونەر كورسەتەدى.
ايتا كەتۋ كەرەك، مۇراجاي XIX عاسىردىڭ سوڭىندا سالىنعان كونە مەكتەپتىڭ عيماراتىندا ورنالاسقان. 1982-جىلدان باستاپ نىسان رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار تاريح جانە مادەنيەت ەسكەرتكىشتەرى تىزىمىنە ەنگىزىلىپ، مەملەكەت قورعاۋىنا الىنعان بولاتىن.
