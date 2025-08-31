استانادا جاڭا كىتاپحانا اشىلدى
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيانىڭ 30 جىلدىعىنا وراي ەلوردادا جاڭا كىتاپحانا اشىلدى، دەپ حابارلايدى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
زاماناۋي ۇلگىدەگى جاڭا مادەنيەت وشاعى ە-117 كوشەسىندە ورنالاسقان «باعىستان» تۇرعىن ءۇي كەشەنىندە اشىلدى. سالتاناتتى شاراعا ق ر پارلامەنتى ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى، «AMANAT» پارتياسى فراكسياسىنىڭ جەتەكشىسى ەلنۇر بەيسەنبايەۆ، ءماجىلىس دەپۋتاتتارى، ەلوردا ءماسليحاتىنىڭ دەپۋتاتتارى، پارتيا وكىلدەرى مەن مادەنيەت قىزمەتكەرلەرى قاتىستى.
قوناقتار كىتاپحانا زالدارىن ارالاپ، كىتاپ قورىمەن تانىستى، وقۋ زالىندا بولدى جانە العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ ابونەمەنت راسىمدەپ، كىتاپحاناعا جازىلدى. ءىس-شارا اياسىندا كونستيتۋتسيانىڭ 30 جىلدىعىنا ارنالعان «ايبارى اسقاق اتا زاڭ» اتتى كىتاپ كورمەسى ۇيىمداستىرىلدى.
استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ «ورتالىقتاندىرىلعان كىتاپحانا جۇيەسى» ك م م ديرەكتورى گۇلبادان مادىبايەۆا جاڭا ورتالىقتىڭ تۇرعىندار ءۇشىن ماڭىزى زور ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
«قوردا 3 مىڭنان استام كىتاپ بار. جىل سايىن 2-3 مىڭ وقىرمان قابىلداۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. بارلىق قىزمەت تەگىن: وقىرماندار كىتاپتاردى ورنىندا وقي الادى نەمەسە ۇيگە الىپ كەتە الادى. كومپيۋتەرلەرمەن جابدىقتالعان مۋلتيمەديالىق زال جۇمىس ىستەيدى، ينتەرنەت پەن Wi-Fi دا تەگىن. بۇل - جاستار مەن قالا تۇرعىندارى ءۇشىن ۇلكەن مۇمكىندىك»، - دەدى ول.
كىتاپحانانىڭ اۋماعى شامامەن 150 شارشى مەتردى قۇرايدى. مۇندا ءتورت قىزمەتكەر جۇمىس ىستەيدى. عيمارات «ابونەمەنت»، مۋلتيمەديالىق جانە وقۋ زالدارىنا بولىنگەن. كىتاپحانا جانىنان پوەزيا كلۋبى، قولونەر ۇيىرمەسى، تاريحتى زەرتتەۋ سەكسياسى مەن بالالارعا ارنالعان ادەبي-تانىمدىق ۇيىرمە اشىلادى.
استانا قالاسى مادەنيەت باسقارماسىنىڭ باسشىسى جاناباي مەيىرمانقۇلوۆ ەلورداداعى بۇل جاڭا نىساننىڭ 23- كىتاپحانا ەكەنىن جەتكىزدى.
«بيىل تاعى ەكى كىتاپحانا اشۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. ءتورتىنشى توقساندا قالاداعى كىتاپحانالار سانى 25 كە جەتەدى. ولاردىڭ بارلىعى جاڭا اۋدانداردا مەملەكەتتىك قاراجات ەسەبىنەن اشىلىپ جاتىر»، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
ايتا كەتەيىك، جاڭا تەحنولوگيا مەن جاساندى ينتەللەكت كىتاپحانالاردىڭ جۇمىسىن وزگەرتىپ جاتىر.