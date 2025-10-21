استانادا جاڭا كىتاپحانا اشىلدى
استانا. KAZINFORM - استانادا رەسپۋبليكا كۇنى قارساڭىندا جاڭا كىتاپحانا اشىلدى. سالتاناتتى اشىلۋ راسىمىنە استانا قالالىق ءماسليحاتىنىڭ ءتوراعاسى تابيعات زەينۇلقابدەن، ءماسليحات دەپۋتاتتارى، سونداي-اق مادەنيەت سالاسىنىڭ وكىلدەرى مەن كىتاپحانا قىزمەتكەرلەرى قاتىستى.
ەلوردا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، جاڭا كىتاپحانانىڭ زاماناۋي وقۋ زالى مەن كوۆوركينگى، 3 مىڭنان استام كىتاپ قورى بار. 6 مىڭعا جۋىق وقىرمان ءبىر ۋاقىتتا كىتاپحاناعا كەلە الادى.
ايتا كەتەيىك، ەلوردادا كىتاپحانا جۇيەسىن جاڭعىرتۋ جۇمىستارى جۇيەلى تۇردە جۇزەگە اسىپ جاتىر. ەلوردادا 2023-جىلى ءتورت كىتاپحانا جاڭعىرتىلسا، 2024-جىلى ءتورت كىتاپحانا جوندەۋدەن ءوتىپ، ءتورت جاڭا نىسان پايدالانۋعا بەرىلدى.
2025-جىلى ءۇش كىتاپحانا جاڭعىرتىلىپ، تاعى ءۇش جاڭا كىتاپ ءۇيى ىسكە قوسىلۋدا. قازىرگى ۋاقىتتا استانا قالاسىندا 24 كىتاپحانا جۇمىس ىستەيدى.
جىل سوڭىنا دەيىن تاعى ءبىر كىتاپحانا اشىلادى.
كىتاپحانا استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ ورتالىقتاندىرىلعان كىتاپحانالار جۇيەسىنە قارايدى. كىتاپحانانىڭ مەكەن جايى - امانگەلدى يمانوۆ كوشەسى.