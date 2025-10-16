استانادا حالىقارالىق ەتنيكالىق مۋزىكا فەستيۆالى وتەدى
استانا. KAZINFORM - بۇل فەستيۆال - ەتنيكالىق مۋزىكا سالاسىنداعى ۇزدىك ورىنداۋشىلاردىڭ باسىن قوسىپ، تاجىريبە الماسۋعا، شىعارماشىلىق بايلانىس ورناتۋعا جانە ۇرپاقتار ساباقتاستىعىن دامىتۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى مادەني جوبا، دەپ حابارلايدى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى.
2025 -جىلعى 18- 19-قازان كۇندەرى قازاقستان رەسپۋبليكاسى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ قولداۋىمەن، روزا باعلانوۆا اتىنداعى «قازاقكونسەرتتىڭ» ۇيىمداستىرۋىمەن «Kóshpendiler áýeni» حالىقارالىق ەتنيكالىق مۋزىكا فەستيۆالى وتەدى.
ءىس- شارانىڭ ماقساتى - ۇلتتىق جانە تۇركى الەمىنىڭ مۋزىكالىق مۇراسىن كەڭىنەن ناسيحاتتاۋ، جاس ورىنداۋشىلاردىڭ كوركەمدىك تالعامى مەن رۋحاني قۇندىلىقتارىن قالىپتاستىرۋ.
فەستيۆال اياسىنداعى كونسەرتتىك باعدارلامالاردا كورەرمەندەر تۇركى حالىقتارىنىڭ باي مۋزىكالىق ءداستۇرىن جاڭا قىرىنان تانىتاتىن شەبەر ورىنداۋشىلاردىڭ ونەرىن تاماشالاي الادى.
سونداي-اق، دالا اۋەندەرىنىڭ كلاسسيكالىق ۇلگىلەرى مەن زاماناۋي ينتەرپرەتاتسيالارى، حالىق اندەرىنىڭ جاڭا وڭدەلگەن نۇسقالارى، ۇلتتىق اسپاپتارعا ارنالعان شىعارمالار جانە تىڭ ورىنداۋشىلىق فورمالار ۇسىنىلادى.
وسىدان بۇرىن قىزىلوردا تەاترى حالىقارالىق فەستيۆالدىڭ التىن جۇلدەسىن يەلەنگەنىن جازعان ەدىك.