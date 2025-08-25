استانادا شەتەلدىك ازامات ءبىر كۇندە بىرنەشە قۇقىقبۇزۋشىلىق جاسادى
استانا. KAZINFORM - استانادا شەتەلدىك ازامات زاڭسىز تاكسي قىزمەتىمەن اينالىسىپ، بىرنەشە جول-كولىك وقيعاسىنا سەبەپكەر بولدى. ونىڭ قازاقستاندا زاڭسىز جۇرگەنى انىقتالدى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
تۇندە پاترۋل كەزىندە پوليتسەيلەردىڭ نازارىن Mercedes اۆتوكولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى اۋدارعان. ول پاترۋلدىك ماشينانى كورگەن سوڭ، جەدەل بۇرىلىپ، جاسىرىنۋعا تىرىسقان. الايدا كولىك جولىنداعى شلاگباۋمدى بۇزىپ ءوتىپ، تۇراقتاعى ەكى اۆتوكولىككە سوقتىعىسقان. ونىڭ ءبىرى ينەرتسيامەن تاعى ءبىر كولىكتى زاقىمداعان.
جۇرگىزۋشى جاياۋ قاشۋعا ارەكەتتەنگەنىمەن، ءتارتىپ ساقشىلارى ۇستاپ ۇلگەرگەن.
تەكسەرۋ بارىسىندا ەر ادامنىڭ شەتەلدىك ەكەنى، ەلدە زاڭسىز جۇرگەنى جانە تاكسي قىزمەتىن زاڭسىز اتقارىپ كەلگەنى بەلگىلى بولدى. سونىمەن قاتار پوليتسيا بىرنەشە قۇقىقبۇزۋشىلىقتى انىقتادى:
كولىكتى جالعان مەملەكەتتىك تىركەۋ نومىرلەرىمەن باسقارعان؛
تاكسي قىزمەتىن كوشى-قون قۇجاتتارىنسىز جانە رۇقساتسىز جۇزەگە اسىرعان؛
ساقتاندىرۋ پوليسى جوق اۆتوكولىكتى باسقارعان.
سونىمەن بىرگە كولىك نومىرلەرىنىڭ باسقا اۆتوكولىككە تيەسىلى ەكەنى، كۇدىكتىنىڭ ونى بوتەن كولىكتەن شەشىپ العانى بەلگىلى بولدى.
سوت شەشىمىمەن قۇقىقبۇزۋشى ءۇش تاۋلىككە قاماۋعا الىندى جانە كوشى-قون زاڭناماسىن بۇزعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
«مۇنداي زاڭسىز ارەكەتتەر جولداعى قاۋىپسىزدىككە تىكەلەي قاتەر توندىرەدى. قاۋىپتى قۇقىقبۇزۋشى زاڭعا باعىنباعان جاعدايدا قاتاڭ جازالانادى. اسىرەسە، كولىكتى جالعان نومىرلەرمەن باسقارۋ، پوليتسيادان قاشۋ جانە زاڭسىز قىزمەت كورسەتۋ اينالاداعى ادامداردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا قاۋىپ توندىرەدى»، - دەپ ەسكەرتتى ەلوردالىق پوليتسەيلەر.
ايتا كەتەيىك، الماتى وبلىسىندا كولىكپەن ادامداردى ادەيى باسىپ كەتكەن كۇدىكتىلەر ۇستالدى.