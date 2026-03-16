استانادا «شاڭىراق كۇنى» قانداي ءىس-شارالار وتەدى
استانا. KAZINFORM - استانادا «ناۋرىزنامانىڭ» ونكۇندىگى اياسىندا «شاڭىراق كۇنىنە» ارنالعان ءبىرقاتار ماڭىزدى ءىس-شارا جوسپارلانىپ وتىر.
بۇل كۇنى بايقوڭىر اۋدانىنىڭ اۋماعىندا مەرەيتويىن اتاپ ءوتىپ جاتقان وتباسىلارعا (بىرگە ءومىر سۇرگەندەرىنە 45، 50، 55 جىل تولعان) سالتاناتتى قۇتتىقتاۋلار ۇيىمداستىرىلادى.
ورتالىقتاندىرىلعان كىتاپحانا جۇيەسىنىڭ فيليالدارىندا كىتاپ كورمەلەرى وتەدى. ال ونەر مۋزەيىندە وقۋشىلارعا ارنالعان ەكسكۋرسيالار ۇيىمداستىرىلادى.
17-ناۋرىز كۇنى ساعات 10:00 دە ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىندە استانا قالاسىنىڭ جاستار ساياساتى ماسەلەلەرى باسقارماسىنىڭ قولداۋىمەن «كوڭىلدى ستارتتار-2026» اتتى وتباسىلىق ەستافەتا وتەدى. ءىس-شارانىڭ ماقساتى - وتباسىلىق قۇندىلىقتاردى ناسيحاتتاۋ، ونەگەلى ۇرپاق تاربيەلەپ وتىرعان ۇلگىلى وتباسىلاردى ىنتالاندىرۋ، سونداي-اق ۇرپاقتار ساباقتاستىعىن نىعايتۋ. ەستافەتا باعدارلاماسى ەكى كەزەڭنەن تۇرادى جانە ۇلتتىق ويىن ەلەمەنتتەرىن قامتيدى.
شاڭىراق كۇنى استانادا كوپبالالى انالار دا ماراپاتتالادى. سارىارقا اۋدانىندا بالا تاربيەسىنە جانە وتباسىلىق قۇندىلىقتاردى نىعايتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسقان كوپبالالى انالارعا «كۇمىس القا» جانە «التىن القا» توسبەلگىلەرىن تابىستاۋ سالتاناتتى ءراسىمى وتەدى. ماراپاتتاۋ ءراسىمى ساعات 11:00 دە سارىارقا داڭعىلى، 13 مەكەنجايىندا باستالادى.
سونداي-اق 17-ناۋرىز كۇنى ساعات 15:00 دە سارىارقا داڭعىلى، 13 مەكەنجايىنداعى سارىارقا اۋدانى اكىمدىگىنىڭ عيماراتىندا «استانا جاستارى» جاستار رەسۋرستىق ورتالىعى استانا قالاسىنىڭ جاستار ساياساتى ماسەلەلەرى باسقارماسىمەن بىرلەسىپ، سالتاناتتى ءىس-شارا ۇيىمداستىرادى. ونىڭ اياسىندا جاس جۇبايلار مەن ۇزاق جىل بىرگە ءومىر ءسۇرىپ كەلە جاتقان جۇپتار سيمۆوليكالىق تۇردە نەكە قيۋ راسىمىنەن قايتا وتەدى.
17-ناۋرىز كۇنى ساعات 16:30 دا كەنەسارى كوشەسى، 9 مەكەنجايىنداعى «ورلەۋ» ورتالىعىندا ەرەكشە قاجەتتىلىكتەرى بار بالالارعا ارنالعان «تۇساۋكەسەر» ءراسىمى وتكىزىلەدى. ءىس-شاراعا سارىارقا اۋدانىنىڭ اكىمى قاتىسادى.
شاڭىراق كۇنى استانادا كوپبالالى انالاردى ماراپاتتاۋ ءراسىمى ەسىل جانە سارىارقا اۋداندارىندا دا وتەدى. وندا بالا تاربيەسىنە جانە وتباسىلىق قۇندىلىقتاردى نىعايتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسقان انالارعا «كۇمىس القا» مەن «التىن القا» توسبەلگىلەرى تابىستالادى.
وسى كۇنى مۋزىكالىق جاس كورەرمەن تەاترىندا «باقىتتى شاڭىراق جىرى» تاقىرىبىندا شىعارماشىلىقپەن اينالىساتىن جاس وتباسىلارمەن كەزدەسۋ وتەدى. ءىس-شارا 17-ناۋرىز كۇنى كەشكى ساعات 18:30 دا باستالادى. تەاتر ۇجىمىندا ءبىر-بىرىمەن شاڭىراق كوتەرىپ، وتباسىن قۇرعان 19 جۇپ بار. كەزدەسۋ بارىسىندا اندەر شىرقالىپ، جاس وتباسىلار ءوز ونەرلەرىن كورسەتەدى، اق تىلەكتەر مەن باتالار ايتىلادى.
سونىمەن قاتار بۇل كۇنى ۇلتتىق قۇندىلىقتاردى ناسيحاتتاۋعا باعىتتالعان اۋقىمدى مادەني-سپورتتىق ءىس-شارا وتەدى. ونىڭ اياسىندا «التىن ساقا» فلەشموبى مەن اسىق ويىنى ۇيىمداستىرىلادى.
ءىس-شارا سيفرلاندىرۋ جىلى اياسىندا جاساندى ينتەللەكت ەلەمەنتتەرىن قولدانۋ ارقىلى وتكىزىلەدى. ونى ايدار دەپ اتالاتىن جاساندى ينتەللەكت جۇرگىزەدى. ۇلتتىق ويىنعا ارنالعان مادەني-سپورتتىق باعدارلاماعا بارلىعى 3000 بالا قاتىسادى. ارنايى قويىلىم ارقىلى قاتىسۋشىلار «الشى» تۇسكەن اسىقتىڭ ءپىشىنىن جانە «التىن ساقا» سوزدەرىن بەينەلەپ، قاتارعا تۇرادى.
مۋزىكالىق كومپوزيتسيا ورىندالعان كەزدە بالالار فلەشموبتىڭ كوركەمدىك يدەياسىن اشاتىن ءتۇرلى بي قيمىلدارىن ورىندايدى. فلەشموب اياقتالعاننان كەيىن جاساندى ينتەللەكت قالاداعى بارلىق ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىندا - بالاباقشالار مەن مەكتەپتەردە اسىق ويىنىنىڭ باستالعانىن رەسمي تۇردە جاريالايدى. وسى بەلگى بويىنشا 15000 نان استام بالا ءبىر مەزەتتە ۇلتتىق ويىنعا قاتىسادى.
وسى كۇنى ساعات 12:30 دا قالا كوللەدجدەرىنىڭ ستۋدەنتتەرىنە ارنالعان جاتاقحانانىڭ اشىلۋ ءراسىمى وتەدى.