    11:25, 04 - قاراشا 2025 | GMT +5

    استانادا «شابىت» شىعارماشىل جاستار فەستيۆالى وتەدى

    استانا. KAZINFORM - استانادا 18-22-قاراشا ارالىعىندا «شابىت» XXVIII حالىقارالىق شىعارماشىل جاستار فەستيۆالى وتەدى. بۇل تۋرالى ەلوردا اكىمدىگى ءمالىم ەتتى.

    فوتو: استانا اكىمدىگى

    - بۇل - قازاقستانداعى ەڭ ءىرى مادەني شارالاردىڭ ءبىرى بولىپ سانالاتىن، الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن كەلگەن تالانتتى جاس ارتىستەردى، سۋرەتشىلەر مەن اقىنداردى بىرىكتىرەتىن بەدەلدى فەستيۆال، - دەپ جازدى اكىمدىكتەن.

    «شابىت» فەستيۆالىنىڭ باستى ماقساتى - دارىندى جاستاردى قولداۋ جانە دامىتۋ، كاسىبي شەبەرلىكتى ارتتىرۋ، ۇلتتىق جانە الەمدىك مادەنيەتتى ناسيحاتتاۋ، سونداي-اق حالىقارالىق شىعارماشىلىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ.

    فەستيۆالگە 18 بەن 35 جاس ارالىعىنداعى شىعارماشىل جاستار قاتىسا الادى. بۇل قاتارعا ونەر باعىتىنداعى وقۋ ورىندارىنىڭ ستۋدەنتتەرى مەن تۇلەكتەرى، سونداي-اق فيلارمونيالار، تەاترلار مەن كونسەرتتىك ۇيىمداردىڭ كاسىبي ورىنداۋشىلارى كىرەدى.

    ءار قاتىسۋشى تەك ءبىر نوميناتسيا بويىنشا عانا ءوتىنىم بەرە الادى.

    ءوتىنىم قابىلداۋ 5-قاراشاعا دەيىن جالعاسادى.

    نوميناتسيالار:

    كامەرالىق حور. حور ديريجەرى؛

    اكادەميالىق ءان ايتۋ جانە كونسەرتمەيستەرلىك شەبەرلىك؛

    كامەرالىق مۋزىكا (سكريپكا، الت، ۆيولونچەل، كونتراباس، فورتەپيانو)؛

    فولكلورلىق انسامبل (2-5 قاتىسۋشى)؛

    ەسترادالىق ۆوكال (دۋەت، تريو)؛

    بەينەلەۋ ونەرى (كەسكىندەمە، گرافيكا)؛

    پوەزيا (ۇزدىك ادەبي شىعارما).

    سىياقى قورى:

    گران- پري - 3000000 تەڭگە؛

    I ورىن - 1000000 تەڭگە؛

    II ورىن - 750000 تەڭگە؛

    III ورىن - 500000 تەڭگە.

    «شابىت» فەستيۆالى - جاڭا ەسىمدەردىڭ باستاۋ الاڭى، شابىت پەن شىعارماشىلىقتىڭ قاينار كوزى، سونداي-اق قازاقستان مەن الەم جاستارىنىڭ بىرلىگىن پاش ەتەتىن مادەني برەند.

