استانادا «شابىت» شىعارماشىل جاستار فەستيۆالى وتەدى
استانا. KAZINFORM - استانادا 18-22-قاراشا ارالىعىندا «شابىت» XXVIII حالىقارالىق شىعارماشىل جاستار فەستيۆالى وتەدى. بۇل تۋرالى ەلوردا اكىمدىگى ءمالىم ەتتى.
- بۇل - قازاقستانداعى ەڭ ءىرى مادەني شارالاردىڭ ءبىرى بولىپ سانالاتىن، الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن كەلگەن تالانتتى جاس ارتىستەردى، سۋرەتشىلەر مەن اقىنداردى بىرىكتىرەتىن بەدەلدى فەستيۆال، - دەپ جازدى اكىمدىكتەن.
«شابىت» فەستيۆالىنىڭ باستى ماقساتى - دارىندى جاستاردى قولداۋ جانە دامىتۋ، كاسىبي شەبەرلىكتى ارتتىرۋ، ۇلتتىق جانە الەمدىك مادەنيەتتى ناسيحاتتاۋ، سونداي-اق حالىقارالىق شىعارماشىلىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ.
فەستيۆالگە 18 بەن 35 جاس ارالىعىنداعى شىعارماشىل جاستار قاتىسا الادى. بۇل قاتارعا ونەر باعىتىنداعى وقۋ ورىندارىنىڭ ستۋدەنتتەرى مەن تۇلەكتەرى، سونداي-اق فيلارمونيالار، تەاترلار مەن كونسەرتتىك ۇيىمداردىڭ كاسىبي ورىنداۋشىلارى كىرەدى.
ءار قاتىسۋشى تەك ءبىر نوميناتسيا بويىنشا عانا ءوتىنىم بەرە الادى.
ءوتىنىم قابىلداۋ 5-قاراشاعا دەيىن جالعاسادى.
نوميناتسيالار:
كامەرالىق حور. حور ديريجەرى؛
اكادەميالىق ءان ايتۋ جانە كونسەرتمەيستەرلىك شەبەرلىك؛
كامەرالىق مۋزىكا (سكريپكا، الت، ۆيولونچەل، كونتراباس، فورتەپيانو)؛
فولكلورلىق انسامبل (2-5 قاتىسۋشى)؛
ەسترادالىق ۆوكال (دۋەت، تريو)؛
بەينەلەۋ ونەرى (كەسكىندەمە، گرافيكا)؛
پوەزيا (ۇزدىك ادەبي شىعارما).
سىياقى قورى:
گران- پري - 3000000 تەڭگە؛
I ورىن - 1000000 تەڭگە؛
II ورىن - 750000 تەڭگە؛
III ورىن - 500000 تەڭگە.
«شابىت» فەستيۆالى - جاڭا ەسىمدەردىڭ باستاۋ الاڭى، شابىت پەن شىعارماشىلىقتىڭ قاينار كوزى، سونداي-اق قازاقستان مەن الەم جاستارىنىڭ بىرلىگىن پاش ەتەتىن مادەني برەند.