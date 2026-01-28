استانادا دەمالىس كۇندەرى اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى وتەدى
استانا. KAZINFORM - استانادا 31-قاڭتار مەن 1-اقپان كۇندەرى كەزەكتى قالالىق اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى ۇيىمداستىرىلادى، دەپ جازدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
جارمەڭكەدە قازاقستاننىڭ ءار ءتۇرلى وڭىرلەرىنەن كەلگەن جەرگىلىكتى فەرمەرلەر مەن وندىرۋشىلەردىڭ ونىمدەرى ۇسىنىلادى.
قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى جاڭا پىسكەن كوكونىستەر مەن جەمىستەر، ەت، ۇن جانە ءسۇت ونىمدەرى، ءتاتتى نان ونىمدەرى، تابيعي شىرىندار، ۆارەنە، دجەمدەر جانە باسقا دا تاۋارلاردى قولجەتىمدى باعامەن ساتىپ الا الادى.
ءىس-شارا 31-قاڭتار مەن 1-اقپان كۇندەرى ساعات 10:00 دەن 19:00 گە دەيىن «Keryen Joly» ساۋدا ورتالىعىندا (شوسسە الاش، 35ب) وتەدى.
جارمەڭكەنىڭ قاسىنان 7، 11، 39، 41، 45، 53، 59، 81، 307 جانە 317 اۆتوبۋستارى جۇرەدى.
ايتا كەتەيىك، الماتىدا جىل سوڭىنا دەيىن جارمەڭكەلەر اپتاسىنا 3 رەت وتەدى.