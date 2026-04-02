استانادا دەمالىس كۇندەرى اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى وتەدى
استانا. KAZINFORM - استانادا 4-جانە 5-ءساۋىر كۇندەرى كەزەكتى اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى ۇيىمداستىرىلادى، دەپ جازدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
جارمەڭكەدە جەرگىلىكتى فەرمەرلەر مەن قازاقستاننىڭ ءارتۇرلى وڭىرلەرىنەن كەلگەن وندىرۋشىلەردىڭ ونىمدەرى ۇسىنىلادى. قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى كوكونىستەر مەن جەمىس-جيدەكتەردى، ەت، ۇن جانە ءسۇت ونىمدەرىن، ءتۇرلى بالىشتەر مەن ءتاتتى تاعامداردى، تابيعي شىرىنداردى، توساپتار مەن دجەمدەردى ءتيىمدى باعادا ساتىپ الا الادى.
ءىس-شارا 4-جانە 5-ءساۋىر كۇندەرى ساعات 10:00 دەن 19:00 گە دەيىن الاش تاسجولى، 35ب مەكەنجايىندا ورنالاسقان «Keryen Joly» ساۋدا ورتالىعىندا وتەدى.
كەلۋشىلەرگە قولايلى بولۋى ءۇشىن جارمەڭكە وتەتىن ورىنعا 7، 11، 39، 41، 45، 53، 59، 81، 307-جانە 317-باعىتتاعى اۆتوبۋستار قاتىنايدى.
ايتا كەتەيىك، ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتى اياسىندا ۇيىمداستىرىلاتىن «esil RUN» جازعى جۇگىرۋ ماۋسىمىنىڭ اشىلۋىنا شاقىرىلادى.