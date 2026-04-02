    16:15, 02 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    استانادا دەمالىس كۇندەرى اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى وتەدى

    استانا. KAZINFORM - استانادا 4-جانە 5-ءساۋىر كۇندەرى كەزەكتى اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى ۇيىمداستىرىلادى، دەپ جازدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

    
    Фото: Астана әкімдігі

    جارمەڭكەدە جەرگىلىكتى فەرمەرلەر مەن قازاقستاننىڭ ءارتۇرلى وڭىرلەرىنەن كەلگەن وندىرۋشىلەردىڭ ونىمدەرى ۇسىنىلادى. قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى كوكونىستەر مەن جەمىس-جيدەكتەردى، ەت، ۇن جانە ءسۇت ونىمدەرىن، ءتۇرلى بالىشتەر مەن ءتاتتى تاعامداردى، تابيعي شىرىنداردى، توساپتار مەن دجەمدەردى ءتيىمدى باعادا ساتىپ الا الادى.

    ءىس-شارا 4-جانە 5-ءساۋىر كۇندەرى ساعات 10:00 دەن 19:00 گە دەيىن الاش تاسجولى، 35ب مەكەنجايىندا ورنالاسقان «Keryen Joly» ساۋدا ورتالىعىندا وتەدى.

    كەلۋشىلەرگە قولايلى بولۋى ءۇشىن جارمەڭكە وتەتىن ورىنعا 7، 11، 39، 41، 45، 53، 59، 81، 307-جانە 317-باعىتتاعى اۆتوبۋستار قاتىنايدى.

    ايتا كەتەيىك، ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتى اياسىندا ۇيىمداستىرىلاتىن «esil RUN» جازعى جۇگىرۋ ماۋسىمىنىڭ اشىلۋىنا شاقىرىلادى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
