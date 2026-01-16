استانادا دەمالىس كۇندەرى اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى وتەدى
استانا. KAZINFORM - استانادا 17-18-قاڭتار كۇندەرى كەزەكتى قالالىق اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى وتەدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
- جارمەڭكەدە جەرگىلىكتى فەرمەرلەر مەن قازاقستاننىڭ ءتۇرلى وڭىرلەرىنەن كەلگەن وندىرۋشىلەردىڭ ونىمدەرى ۇسىنىلادى. قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى كوكونىس پەن جەمىس-جيدەك، ەت ونىمدەرى، ۇن جانە ءسۇت ونىمدەرى، نان-توقاش ونىمدەرى، تابيعي شىرىندار، توساپتار، دجەمدەر جانە باسقا دا تاۋارلاردى ءتيىمدى باعامەن ساتىپ الا الادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ءىس-شارا 17 جانە 18-قاڭتار كۇندەرى ساعات 10:00-دەن 19:00-گە دەيىن «Keryen Joly» ساۋدا ورتالىعىندا وتەدى. مەكەنجايى: الاش تاسجولى، 35 ب.
كەلۋشىلەرگە قولايلى بولۋ ءۇشىن جارمەڭكە ماڭىنان № 7، 11، 39، 41، 45، 53، 59، 81، 307، 317 باعىتتاعى قوعامدىق كولىكتەر قاتىنايدى.