    09:40, 16 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    استانادا دەمالىس كۇندەرى اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى وتەدى

    استانا. KAZINFORM - استانادا 17-18-قاڭتار كۇندەرى كەزەكتى قالالىق اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى وتەدى، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

    Алматыда жыл соңына дейін жәрмеңкелер аптасына 3 рет өтеді
    فوتو: الماتى اكىمدىگى

    - جارمەڭكەدە جەرگىلىكتى فەرمەرلەر مەن قازاقستاننىڭ ءتۇرلى وڭىرلەرىنەن كەلگەن وندىرۋشىلەردىڭ ونىمدەرى ۇسىنىلادى. قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى كوكونىس پەن جەمىس-جيدەك، ەت ونىمدەرى، ۇن جانە ءسۇت ونىمدەرى، نان-توقاش ونىمدەرى، تابيعي شىرىندار، توساپتار، دجەمدەر جانە باسقا دا تاۋارلاردى ءتيىمدى باعامەن ساتىپ الا الادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ءىس-شارا 17 جانە 18-قاڭتار كۇندەرى ساعات 10:00-دەن 19:00-گە دەيىن «Keryen Joly» ساۋدا ورتالىعىندا وتەدى. مەكەنجايى: الاش تاسجولى، 35 ب.

    كەلۋشىلەرگە قولايلى بولۋ ءۇشىن جارمەڭكە ماڭىنان № 7، 11، 39، 41، 45، 53، 59، 81، 307، 317 باعىتتاعى قوعامدىق كولىكتەر قاتىنايدى.

     

     

