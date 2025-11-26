استانادا «دارىن» جاستار سىيلىعىنىڭ يەگەرلەرى ماراپاتتالدى
استانا. قازاقپارات - استانادا «دارىن» مەملەكەتتىك جاستار سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتتارىن ماراپاتتاۋ ءراسىمى ءوتتى.
ءداستۇر بويىنشا مادەنيەت، عىلىم، مەديا جانە سپورت سالالارىندا ايرىقشا جەتىستىككە جەتكەن 20 جاس مامان كوزگە ءتۇسىپ، بيىلعى جىلدىڭ ۇزدىكتەرى اتاندى. ولاردىڭ قاتارىندا حالىقارالىق جانە رەسپۋبليكالىق بايقاۋلاردىڭ جەڭىمپازدارى، ەل نامىسىن قورعاعان سپورتشىلار، سونداي-اق قوعامدىق جانە يننوۆاتسيالىق جوبالاردىڭ اۆتورلارى بار.
سالتاناتتى راسىمدە مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا قۇتتىقتاۋ ءسوز سويلەپ، جاستاردىڭ ەل دامۋىنداعى رولىنە ەرەكشە توقتالدى.
بۇگىن ءبىز ەلىمىزدىڭ وركەندەۋىنە ءوز ۇلەسىن قوسىپ جۇرگەن تالانتتى جاستارىمىزدى ماراپاتتاۋ ءۇشىن جينالىپ وتىرمىز. ەڭ الدىمەن بيىلعى «دارىن» مەملەكەتتىك جاستار سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتتارىن شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن. جاستار - قوعامنىڭ قوزعاۋشى كۇشى، ۇكىلى ءۇمىتى. حالقىمىز قاشان دا تالانتتى جاسقا قامقور بولىپ، وسكەلەڭ ۇرپاققا ۇلكەن سەنىم ارتقان، - دەدى ول.
ايدا بالايەۆا مەملەكەت باسشىسىنىڭ جاستار ساياساتىنا قاتىستى ۇستانىمىن دا اتاپ ءوتتى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ءار جولداۋىندا جاستاردى قولداۋدىڭ ماڭىزىن ايقىنداپ كەلەدى. قولعا الىنعان رەفورمالار مەن باستامالار - جاستاردىڭ بولاشاعى ءۇشىن جاسالىپ جاتقان ۇلكەن وزگەرىستەردىڭ ناقتى كورىنىسى. مەملەكەت تالانتتى، ءبىلىمدى، بەلسەندى جاستى ءاردايىم قولداۋعا دايىن، - دەدى مينيستر.
1992-جىلدان بەرى تابىستالىپ كەلە جاتقان «دارىن» سىيلىعى تالانتتى جاستاردى عىلىمي، شىعارماشىلىق، قوعامدىق قىزمەتتەگى جەتىستىكتەرى جانە سپورتتىق ناتيجەلەرى ءۇشىن مەملەكەتتىك دەڭگەيدە قولداۋ ماقساتىندا تاعايىندالعان. وسى ۋاقىتقا دەيىن بۇل ماراپاتتى 360 تان استام جاس يەلەنگەن.
بيىلعى جەڭىمپازدار ءتىزىمى مىناداي:
«عىلىم» نوميناتسياسى
ءالجان بايمەنوۆ - «فيزيكا-تەحنيكالىق ينستيتۋتى» جاۋاپكەرشىلىگى شەكتەۋلى سەرىكتەستىگىنىڭ عىلىمي قىزمەتكەرى،
ەرىك شالەنوۆ - «ق. ي. ساتبايەۆ اتىنداعى قازاق ۇلتتىق تەحنيكالىق زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتى» كوممەرتسيالىق ەمەس اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ قاۋىمداستىرىلعان پروفەسسورى، عىلىمي قىزمەتكەر.
«ەسترادا» نوميناتسياسى
ەرنازار جۇبان - الماتى قالاسى مادەنيەت باسقارماسىنىڭ «الماتى اۋەندەرى» كوممۋنالدىق مەملەكەتتىك قازىنالىق كاسىپورنىنىڭ الماتى قالاسى اكىمىنىڭ ەسترادالىق-سيمفونيالىق وركەسترىنىڭ سوليست-ۆوكاليستى،
ەڭلىك قۇراربەك - ەسترادا ءانشىسى.
«كلاسسيكالىق مۋزىكا» نوميناتسياسى
نازىم ساعىنتاي - «استانا وپەرا» مەملەكەتتىك وپەرا جانە بالەت تەاترى» كوممەرتسيالىق ەمەس اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ وپەرا ءسوليستى،
باعجان وكتيابر - تانىمال ۆيولونچەلشى.
«حالىق شىعارماشىلىعى» نوميناتسياسى
ازامات شناروۆ - «قۇرمانعازى اتىنداعى قازاق ۇلتتىق حالىق اسپاپتار وركەسترى» رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك قازىنالىق كاسىپورنىنىڭ ءارتىسى،
ىڭكار ايدارحان قىزى - «روزا باعلانوۆا اتىنداعى «قازاق كونسەرت» مەملەكەتتىك اكادەميالىق كونسەرتتىك ۇيىمى» رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك قازىنالىق كاسىپورنىنىڭ «گۇلدەر» ءانسامبلىنىڭ ءارتىسى.
«ديزاين جانە بەينەلەۋ ونەرى» نوميناتسياسى
توميريس قاليەۆا - «ورال تاڭسىقبايەۆ اتىنداعى الماتى ساندىك-قولدانبالى ونەر كوللەدجى» رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك قازىنالىق كاسىپورىنىنىڭ ستۋدەنتى،
كارىم بايعۇتوۆ - «اباي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق پەداگوگيكالىق ۋنيۆەرسيتەتى» كوممەرتسيالىق ەمەس اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ «ونەر» فاكۋلتەتىنىڭ دەكانى.
«جۋرناليستيكا» نوميناتسياسى
ولگا بۋگايەۆا - NA «Pavlodarnews. kz» باس رەداكتورى،
ءمولدىر سىزدىقبايەۆا - «حابار» اگەنتتىگى ا ق «حابار» تەلەارناسىنىڭ اقپاراتتىق-ساراپتامالىق باعدارلامالار قىزمەتى، جاڭالىقتار ءبولىمىنىڭ رەداكتورى.
«قوعامدىق قىزمەت» نوميناتسياسى
اقەركە يسكاندەروۆا - «AMANAT» پارتياسى جانىنداعى «جاستار رۋحى» جاستار قاناتى» قوعامدىق بىرلەستىگىنىڭ ءتوراعاسى،
مەرۋەرت وتەگەنوۆا - «مارحابات. KZ» مۇگەدەكتەر قوعامى» قوعامدىق بىرلەستىگى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى.
«سپورت» نوميناتسياسى
ايدا ابىكەيەۆا – ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتىنىڭ «سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسى» رەسپۋبليكالىق مەملەكەتتىك قازىنالىق كاسىپورنىنىڭ نۇسقاۋشى- سپورتشىسى،
داستان ساتپايەۆ - قازاقستاندىق فۋتبولشى، «قايرات» كلۋبىنىڭ جانە قازاقستان قۇراماسىنىڭ شابۋىلشىسى.
«ادەبيەت» نوميناتسياسى
ءاليا ىڭكاربەك - الماتى قالاسى مادەنيەت باسقارماسىنىڭ «الماتى قالاسى ورتالىقتاندىرىلعان كىتاپحانا جۇيەسى» كوممۋنالدىق مەملەكەتتىك مەكەمەسىنىڭ 4-كىتاپحانا جەتەكشىسى،
مارلەن عيلىمحانوۆ - «ورال ءوڭىرى» گازەتىنىڭ ءتىلشىسى.
«تەاتر جانە كينو» نوميناتسياسى
ءالي بيداحمەتوۆ - استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ «ءازىربايجان مامبەتوۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك دراما جانە كومەديا تەاترى» مەملەكەتتىك كوممۋنالدىق قازىنالىق كاسىپورنىنىڭ باس رەجيسسەرى،
ەلدوس شايكەنوۆ - استانا قالاسى اكىمدىگىنىڭ «جاستار تەاترى» مەملەكەتتىك كوممۋنالدىق قازىنالىق كاسىپورنىنىڭ اكتەرى.