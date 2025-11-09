استانادا عيمارات وپىرىلعاندا زارداپ شەككەن فەلدشەردىڭ جاعدايى وتە اۋىر
استانا. KAZINFORM - استانادا تۇرعىن ءۇي كەشەنىنىڭ قاسبەتى قۇلاۋى سالدارىنان زارداپ شەككەندەردىڭ قازىرگى جاعدايى انىقتالدى. بۇل تۋرالى استانا اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
تۇرعىن ءۇي كەشەنىنىڭ قاسبەتىندەگى كىرپىش قاپتاماسى مەن كونديتسيونەر قوندىرعىسىنىڭ بولىگى قۇلاپ، سالدارىنان 5 ادام زارداپ شەكتى. زارداپ شەككەندەردىڭ ءبارى 8-قاراشا كۇنى №1-كوپسالالى اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى.
- 9-قاراشاداعى جاعداي بويىنشا ەكى ناۋقاس جانساقتاۋ بولىمىندە جاتىر. ءۇش ناۋقاس بەيىندى بولىمشەلەردە ەم قابىلداپ جاتىر. زارداپ شەككەندەردىڭ ەكەۋى ەڭبەك مىندەتتەرىن ورىنداۋ بارىسىندا جاراقات العان فەلدشەرلەر ەكەنىن حابارلايمىز. جانساقتاۋ بولىمىندە جاتقان فەلدشەردىڭ جاعدايى وتە اۋىر. ەكىنشى فەلدشەردىڭ جاعدايى - ورتاشا، ول نەيروحيرۋرگيا بولىمشەسىندە ەم الىپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بارلىق پاتسيەنت دارىگەرلەردىڭ باقىلاۋىندا، ولارعا قاجەتتى مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلىپ جاتىر.
- الەۋمەتتىك جەلىدە تاراعان «فەلدشەرلەردىڭ العان جاراقاتى وندىرىستىك جاراقات رەتىندە تانىلمادى» دەگەن اقپارات شىندىققا جاناسپايدى. اتالعان وقيعا وندىرىستىك جاراقات رەتىندە تىركەلگەن. سونىمەن قاتار جاراقات الۋ فاكتىسى بويىنشا قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى سوتقا دەيىن تەرگەۋ جۇرگىزىپ جاتىر. سونداي-اق قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك كودەكسىنىڭ 188-بابىنا سايكەس مەملەكەتتىك ەڭبەك ينسپەكتورى تەرگەۋ جۇمىسىن ورىنداۋدا، - دەدى اكىمدىكتەن.
بۇعان دەيىن استانانىڭ الماتى اۋدانىندا، تاۋەلسىزدىك داڭعىلى، 24 ب مەكەنجايىندا توعىز قاباتتى تۇرعىن ءۇيدىڭ قاسبەتىنەن كىرپىشتەن جاسالعان سىرتقى قاپتاما مەن كونديتسيونەر قوندىرعىسى قۇلاپ، بەس ادام زارداپ شەككەنىن جازعان بولاتىنبىز.