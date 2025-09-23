استانادا «ءومىر اعاشى» بوي كوتەردى: جاڭا ەسكەرتكىش - بىرلىك پەن ۇندەستىكتىڭ سيمۆولى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا كوركەم ءارى ماعىنالى قوعامدىق كەڭىستىك - «بەيبىتشىلىك جانە كەلىسىم» ساياباعى اشىلدى. جاڭا نىسان الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ VII سەزىنە اياسىندا قولدانىسقا بەرىلدى.
ساياباق تاۋەلسىزدىك داڭعىلى مەن پانفيلوۆ كوشەسىنىڭ قيىلىسىندا، ەسىل وزەنىنىڭ جاعاسىندا ورنالاسقان. مۇندا «جۇلدىزدى اسپان» تۋننەلى، كاسكادتى سارقىراما بار. جوبانىڭ نەگىزگى يدەياسى - «ءومىر اعاشى» ەسكەرتكىشى.
نىساننىڭ ەرەكشەلىگى - ونىڭ ساۋلەتتىك شەشىمى مەن ماعىناسىنىڭ تەرەڭدىگى. مونۋمەنتتىڭ ىرگەتاسى وسىدان ءۇش جىل بۇرىن قالانىپ، ءدىن كوشباسشىلارى جينالعان كەزدە ورتاسىنا ەمەن اعاشى وتىرعىزىلعان. جوبا اۆتورلارىنىڭ ءبىرى، ءمۇسىنشى تەمىرلان تلەس Kazinform تىلشىسىنە بەرگەن سۇحباتىندا بۇل يدەيا قالاي تۋعانىن ايتىپ بەردى.
- بۇل جوبا ءۇش جىل بۇرىن باستالعان. ريم پاپاسىنىڭ قاتىسۋىمەن بولعان ءىس- شارادا، ياعني ءدىن كوشباسشىلارىنىڭ جيىنىندا، وسى يدەيا نەگىزى قالاندى. سول كەزدە ورتاسىنا ەمەن اعاش ەگىلگەن. كەيىن سىرتقى كەلبەتى - ءتورت باعىتتى بەينەلەيتىن كيىز ءۇي فورماسى رەتىندە بەكىتىلدى. ءبىراق ىشكى بولىگى ءالى ناقتىلانباعان ەدى. سول كەزدە بىزگە - ماعان جانە سەرىكتەسىم يۋنۋس ساپارديارعا ىشكى كەڭىستىكتى كوركەمدەۋ جونىندە ۇسىنىس ءتۇستى، - دەيدى ءمۇسىنشى.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، يۋنۋس ساپارديار - ۇلى بريتانيالىق بەلگىلى ءمۇسىنشى، تەمىرلاننىڭ سەرىكتەسى ءارى ۇستازى. ول ءتورت قابىرعاعا ارنالعان تۇجىرىمدى جەتى كۇننىڭ ىشىندە جاساپ شىققان.
- بىزگە تەك ءبىر اپتا ۋاقىت بەرىلدى. يۋنۋس ءتورت قابىرعانى ءتورت اسىل تاس ارقىلى بەينەلەيتىن تۇجىرىم ۇسىندى. ءار قابىرعانىڭ ورتاسىنا ءبىر تاستىڭ سيمۆوليكاسى قويىلدى. وسى نوباي اكىمدىك پەن سەنات تاراپىنان ماقۇلداندى. جوباعا قاتىستى پىكىرتالاستار كوپ بولدى، ويتكەنى ۋاقىت وتە تىعىز ەدى - بار بولعانى 8 اي. بيۋدجەت تە شەكتەۋلى بولعان، - دەيدى اۆتور.
ونىڭ ايتۋىنشا، جوبا ماقۇلدانعاننان كەيىن ولار ەسكەرتكىشتىڭ تولىق سيفرلىق ۇلگىسىن جاساپ، تاپسىرىس بەرۋشىگە كورنەكى تۇردە تانىستىرعان. بۇل نۇسقا ۇناعان سوڭ، بىردەن ىسكە كىرىسىپ، قۇرىلىس جۇمىستارى باستالعان.
- جۇمىستىڭ باسىم بولىگى رەسەيدە اتقارىلدى. قابىرعالاردا قولدانىلعان جارتىلاي باعالى تاستار - يتاليادان جەتكىزىلدى. مەتالل بولشەكتەر مەن قولا مۇسىندەر سانكت-پەتەربۋرگتە جاسالدى، - دەيدى تەمىرلان تلەس.
مونۋمەنتتىڭ ىشكى قابىرعالارىنا ايناداي جارقىراعان بولات قولدانىلعان. بۇل تەك ءسان ءۇشىن ەمەس، تەرەڭ ويدى مەڭزەيتىن شەشىم.
- ادام قابىرعالاردان ءوز بەينەسىن كورىپ، وسى كەڭىستىكتىڭ، وسى الەمنىڭ بولشەگى ەكەنىن سەزىنەدى. قابىرعالارداعى بەينەلەر - اعاشتار، ماۋسىمدار مەن مەحانيزمدەر - ءبارى دە جاراتىلىس پەن عالامنىڭ ءوزارا بايلانىسىن كورسەتەدى. جىلدىڭ ءتورت مەزگىلى - كوكتەم، جاز، كۇز، قىس - اعاشتار ارقىلى بەينەلەندى، - دەپ ءتۇسىندىردى ءمۇسىنشى.
ءتورت قابىرعا - ءتورت اسىل تاس
«ءومىر اعاشىنىڭ» ىشكى قابىرعالارىنا ءتورت ءتۇرلى اسىل تاستىڭ بەينەسى مەن ماعىناسى ارقاۋ بولعان. ءار پاننو - ءبىر الەم، ءبىر يدەيا.
ساپفير
بۇل پاننو عارىشتىق يدەياعا نەگىزدەلگەن. جۇلدىزدار مەن اسپان دەنەلەرى، مەحانيزم بولشەكتەرى جانە تابيعي ەلەمەنتتەر - بارلىعى ۇيلەسىمدى ورنەككە توعىسادى. ساپفير - تىرشىلىك پەن جاراتىلىستىڭ ۇندەستىگىن بىلدىرەدى. ول - جان مەن تابيعاتتىڭ ۇيلەسىمىن، جاراتۋشىنىڭ ءمىنسىز ءتارتىبىن بەينەلەيدى. بۇل پاننودا ساپفير سوداليت تاسى ارقىلى كورىنىس تاپقان.
يزۋمرۋد
«يزۋمرۋد» پاننوسى - الەمنىڭ قۇرىلىمىن كورۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن كوپقاباتتى كومپوزيتسيا. ونىڭ ورتاسىندا ۇلتتار بىرلىگىن بىلدىرەتىن قارلىعاش ۇياسى بەينەلەنگەن. قارلىعاشتىڭ ۇياسى - مەيىرىم مەن وتباسىلىق تاتۋلىقتىڭ نىشانى. ورتالىقتا ورنالاسقان بەس اسىل تاس - قازاقستان حالقىنىڭ كوپۇلتتى بەينەسى.
اق كالتسيتتەن جاسالعان الماز - بەرىكتىك، رۋحاني قۋات پەن باتىلدىقتىڭ بەلگىسى. پاننو گەومەتريالىق ۇيلەسىمدى شەڭبەر تۇرىندە جاسالعان.
- بۇل پاننونى انالارىمىز بەن ايەلدەرىمىزگە ارنادىق. ولار - تىرشىلىكتىڭ شىنايى باستاۋى، - دەيدى تەمىرلان تلەس.
پاننونىڭ ورتاسىنداعى جارقىراعان رۋبين - كۇن، ءومىر جانە ءوسىپ- وركەندەۋدىڭ سيمۆولى.
- رۋبين - بولاشاققا دەگەن سەنىم مەن تابىستىڭ كورىنىسى. بۇل - حالقىمىزدىڭ دامۋ جولىنىڭ بەينەسى، - دەيدى اۆتور.
تەمىرلان تلەس - قازىرگى زامانعى قازاقستاندىق ءمۇسىنشى. 1989 -جىلى شىمكەنت قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن. ول قىتايدا كالليگرافيا، ال مالايزيادا ساۋلەتتىك ماكەت جاساۋ سالاسىندا ءبىلىم العان. قازاقستانعا 2016 -جىلى ورالىپ، شىعارماشىلىقپەن كاسىبي تۇردە اينالىسا باستاعان.
تاستان تويانوۆ