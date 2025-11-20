استانادا ءتورت ادام قاراقشىلىق شابۋىل جاساعانى ءۇشىن 5 جىلعا سوتتالدى
استانا. KAZINFORM - استانانىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى اۋدانارالىق سوتى قاراقشىلىق شابۋىل جاساعانى ءۇشىن ءتورت سوتتالۋشىعا قاتىستى ۇكىم شىعاردى.
قىلمىستىق كودەكستىڭ 192-بابى 2-بولىگى 1-تارماعى بويىنشا ايىپتالعان ا. ا. , ب. ن. , ب. ا. جانە ب. ە. قىلمىستى الدىن الا جوسپارلاپ، رولدەردى ءبولىسىپ، ادام كوزىنەن تاسا جەردە بەتپەردە جانە باس كيىم كيىپ، جابىرلەنۋشىگە شابۋىل جاساعان.
سوت تالقىلاۋى بارىسىندا ولار جابىرلەنۋشىنىڭ سول كەزدە وسال جاعدايدا بولۋىن ماقساتتى تۇردە پايدالانعانى انىقتالدى. سوتتالۋشىلار اينالانى باقىلاپ، جابىرلەنۋشىنىڭ قاراڭعى ۋاقىتتا ادام از جەردە جالعىز جۇرگەنىن بايقاپ، قىلمىس جاساۋ تاۋەكەلىنىڭ تومەن ەكەنىن باعالاعان.
- شابۋىل كەزىندە جابىرلەنۋشىنىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا قاۋىپتى كۇش قولدانىپ، ونىڭ مۇلكىن تارتىپ العان. سوتتالۋشىلاردىڭ كىناسى جابىرلەنۋشى مەن كۋاگەرلەردىڭ ايعاقتارىمەن، سوت- مەديتسينالىق ساراپتاما قورىتىندىسىمەن، جەدەل- ىزدەستىرۋ ءىس- شارالارىنىڭ ناتيجەلەرىمەن جانە وزگە دالەلدەمەلەرمەن راستالدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
پروكۋرور جانە جابىرلەنۋشى سوتتالۋشىلارعا 6 جىل 8 اي مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن سۇرادى. ال سوتتالۋشىلار مەن قورعاۋشىلارى باس بوستاندىعىنان ايىرۋعا جاتپايتىن جازا تاعايىنداۋدى ءوتىندى.
قك 192-بابى 2-بولىگى 1-تارماعى 5 جىلدان 10 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋدى كوزدەيدى. سوت جەڭىلدەتەتىن ءمان-جاي رەتىندە ولاردىڭ ىستەگەندەرىنە وكىنۋىن، جاس ەرەكشەلىكتەرىن، جاعىمدى مىنەزدەمەلەرىن، جابىرلەنۋشىگە زالالدى ەرىكتى تۇردە وتەۋىن ەسكەردى. اۋىرلاتاتىن ءمان-جايلار انىقتالعان جوق.
قىلمىستىڭ اۋىر ساناتىنا جاتاتىنىن، جابىرلەنۋشىنىڭ ورتا دارەجەدە زارداپ شەككەنىن جانە تاراپتاردىڭ ۇستانىمىن ەسكەرىپ، سوت ءار سوتتالۋشىعا 5 جىل مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىندادى.
ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.