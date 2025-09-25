استانادا ءداستۇرلى «KitapTime - 2025» رەسپۋبليكالىق كىتاپ فەستيۆالى ءوتتى
استانا. KAZINFORM - ق ر ۇلتتىق اكادەميالىق كىتاپحاناسىندا ءداستۇرلى «KitapTime - 2025» جالپى رەسپۋبليكالىق كىتاپ فەستيۆالى ءوتتى. بۇل تۋرالى ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى حابارلادى.
شارا ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ قولداۋىمەن ۇيىمداستىرىلدى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇلتتىق قۇرىلتاي وتىرىستارىندا ەلدىڭ بولاشاعى ءۇشىن كىتاپ وقۋ مەن باسپا ءىسىنىڭ ماڭىزدىلىعىنا ەرەكشە توقتالىپ، كىتاپ وقيتىن ەلدىڭ عانا وركەنيەتتى، زيالى ۇلتقا اينالاتىنىن اتاپ وتكەن بولاتىن. وسى ۇندەۋدى ناسيحاتتاۋ ماقساتىندا ۇيىمداستىرىلعان بۇل شارا جاستاردىڭ رۋحاني جانە ينتەللەكتۋالدىق دامۋىن قولداۋعا، سونداي-اق ۇلتتىق مادەني قۇندىلىقتاردى دارىپتەۋگە ارنالدى.
فەستيۆالگە عىلىم مەن شىعارماشىلىق زيالى قاۋىم وكىلدەرى، شەتەل ەلشىلىكتەرىنىڭ وكىلدەرى، باسپاگەرلەر، سۋرەتشىلەر، قولونەر شەبەرلەرى، يلليۋستراتورلار، بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ وكىلدەرى، كىتاپحاناشىلار مەن وقىرماندار، سونداي-اق استانا قالاسىنىڭ تۇرعىندارى قاتىستى.
فەستيۆال اياسىندا ەلىمىزدەگى جانە شەتەلدىك باسپالار مەن كىتاپ دۇكەندەرىنىڭ قاتىسۋىمەن اۋقىمدى كىتاپ جارمەڭكەسى ۇيىمداستىرىلدى. سونىمەن قاتار قولونەر جارمەڭكەسى مەن ارنايى تاقىرىپتىق كورمەلەر ءوتتى.
باعدارلاما بارىسىندا «اباي اۋىلى» ەتنولوكاتسياسى مەن اقىن مۇراسىنا ارنالعان كورمە، «اۋىلعا كىتاپ» سىيلاۋ اكسياسى، ەلشىلىكتەردىڭ «ۇلتتىق اتريبۋتتار» كىتاپ- يلليۋستراتسيالىق كورمەسى، «BOOKCROSSING»، «بيبليورينگ» ادەبي ويىندارى، «ۆەلوشەرۋ»، سۋرەت كورمەسى، شەبەرلىك ساعاتتارى، «PICNIC TIMە» فوتوايماعى جانە باسقا دا مادەني ءىس- شارالار وتكىزىلدى.
ايتا كەتەيىك، «KitapTime - 2025» فەستيۆالى ءبىر مەزەتتە رەسپۋبليكا بويىنشا بارلىق وڭىرلىك كىتاپحانالاردا ۇيىمداستىرىلىپ، ءتۇرلى فورماتتا مازمۇندى شارالار ءوتتى. بيىلعى ايتۋلى فەستيۆال اياسىندا 1089 ءىس- شارا وتكىزىلىپ، 30 مىڭعا جۋىق وقىرمان قامتىلدى.