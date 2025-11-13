استانادا «ءبىر اۋىل - ءبىر ءونىم» رەسپۋبليكالىق كورمەسى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - استانادا «ءبىر اۋىل - ءبىر ءونىم» (ب ا ب ءو) جوباسى بويىنشا رەسپۋبليكالىق كورمەنىڭ رەسمي اشىلۋ سالتاناتى ءوتتى. بۇل باستاما اۋىلدىق جەرلەردەگى شاعىن جانە ميكروبيزنەسكە قولداۋ كورسەتۋگە جانە ونى دامىتۋعا باعىتتالعان.
جوبا جاپونيا حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق اگەنتتىگىنىڭ (JICA) قولداۋىمەن، «اتامەكەن» ۇلتتىق كاسىپكەرلەر پالاتاسى جانە ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ بىرلەسۋىمەن جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
بيىل كورمەگە قازاقستاننىڭ 20 وڭىرىنەن 50 وتاندىق ءوندىرۋشى قاتىسىپ وتىر. كورمە ستەندتەرىندە تابيعي ازىق-تۇلىك ونىمدەرى، قولونەر بۇيىمدارى، تەكستيل، كوسمەتيكا جانە اۋىل شارۋاشىلىعى ءۇشىن يننوۆاتسيالىق باستامالار كورسەتىلدى.
سالتاناتتى اشىلۋ راسىمىندە ۇلتتىق ەكونوميكا ۆيتسە-ءمينيسترى ەرلان ساعىنايەۆ قۇتتىقتاۋ ءسوز سويلەپ، وڭىرلەردىڭ تۇراقتى دامۋى ءۇشىن جوبانىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
- بۇگىن «ءبىر اۋىل - ءبىر ءونىم» جوباسىنىڭ جىل سايىنعى رەسپۋبليكالىق كورمەسىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا سىزدەرمەن جۇزدەسىپ وتىرعانىما قۋانىشتىمىن! «ءبىر اۋىل - ءبىر ءونىم» جوباسىنىڭ نەگىزگى ماقساتى جەرگىلىكتى رەسۋرستاردان بىرەگەي ونىمدەر شىعارىپ، ولاردى ىشكى جانە سىرتقى نارىقتارعا ىلگەرىلەتۋ. فيناليستەردىڭ ىرىكتەلگەن ونىمدەرى تاۋار بەلگىلەرىن، ساپا ستاندارتتارىن، سەرتيفيكاتتاۋدى ازىرلەۋ، وتكىزۋ نارىقتارىن ىزدەۋ بويىنشا سۇيەمەلدەۋدەن وتەدى. بۇل جوبانى جۇزەگە اسىرۋداعى بىرلەسكەن كۇش- جىگەرىمىز ماڭىزدى ناتيجەلەرگە قول جەتكىزۋگە جانە وڭىرلەرىمىزدىڭ وركەندەۋىنە ءوز ۇلەسىن تيگىزەتىنىنە سەنىمدىمىن. كورمەگە قاتىسۋشىلارعا جەمىستى جۇمىس تىلەيمىن - دەدى ەرلان ساعىنايەۆ.
سونىمەن قاتار، «اتامەكەن» ۇلتتىق كاسىپكەرلەر پالاتاسى باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى گۇلنار بيجانوۆا فيناليستەر مەن جوبا قاتىسۋشىلارىن قۇتتىقتاپ، قازاقستاندىق ءونىمنىڭ ساپاسى مەن الەۋەتىنىڭ ءوسۋ قارقىنىن اتاپ ءوتتى.
- «اتامەكەن» ءۇشىن ب ا ب ءو جوباسى - تەك كونكۋرس نەمەسە كورمە ەمەس، شىنايى كاسىپكەرلىك مەكتەبى. ءبىز جىل سايىن ءونىم ساپاسىنىڭ ءوسىپ، تاۋار اسسورتيمەنتىنىڭ كەڭەيىپ، ورام مەن ماركەتينگ دەڭگەيىنىڭ كوتەرىلىپ كەلە جاتقانىن كورىپ وتىرمىز. ءار برەند ەڭبەك، ءبىلىم جانە ءوز ىسىنە دەگەن ماحاببات ارقىلى جاسالادى. ءبىزدىڭ مىندەتىمىز - وسى كاسىپكەرلەرگە جاڭا نارىقتارعا شىعۋعا كومەكتەسۋ جانە ولاردى ۇلتتىق ەكونوميكانىڭ تۇراقتى ويىنشىلارىنا اينالدىرۋ. فيناليستەر مەن كورمەگە قاتتىسۋشىلاردى شىن جۇرەكتەن قۇتتىقتايمىن! سىزدەرگە ءارى قارايعى تابىس، وركەندەۋ جانە كىرىستەردىڭ تۇراقتى ءوسىمىن تىلەيمىن. ەڭبەكتەرىڭىز تەك مويىنداۋعا عانا ەمەس، سونىمەن قاتار تۇراقتى ەكونوميكالىق ناتيجەگە اكەلسىن، - دەدى گۇلنار بيجانوۆا.
جاپون تاراپىنىڭ ۇلەسى تۋرالى جاپونيا حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق اگەنتتىگىنىڭ (JICA) وكىلى ماكيكو ۋەحارا ايتىپ بەردى. ول جوبانىڭ ايتارلىقتاي ناتيجەلەرىن اتاپ ءوتتى: جاڭا برەندتەر پايدا بولىپ، ەكسپورتتىق الەۋەت ءوسىپ جاتىر، ال ءوڭىر تۇرعىندارى ءوزىن-ءوزى قالىپتاستىرۋ جانە تۇراقتى دامۋ ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەرگە يە بولىپ وتىر.
كورمە قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنىڭ ۇلكەن قىزىعۋشىلىعىن تۋدىردى. ولار ونىمدەردىڭ ءدامىن تاتىپ، ۇناتقانىن ساتىپ تا الدى، سونداي- اق وندىرۋشىلەرمەن جەكە اڭگىمەلەسۋ مۇمكىندىگىنە يە بولدى.
- ماعان كورمە اتموسفەراسى وتە ۇنادى، وتە قىزىق، تابيعي جانە ناعىز قازاقستاندىق ونىمدەر! وندىرۋشىلەر ءبارىن جۇرەگىمەن جانە اسقان شەبەرلىكپەن جاسايتىنى كورىنىپ تۇر. كەيبىر تاۋارلاردى ءبىرىنشى رەت كوردىم، ونىڭ ءبارى ءبىزدىڭ وڭىرلەردە جاسالاتىنىن بىلگەنىمە قۋانىشتىمىن. مۇنداي ونىمدەر ەل بويىنشا دۇكەن سورەلەرىندە ءجيى كورىنسە دەيمىن، - دەدى كورمەگە ارنايى كەلگەن قالا تۇرعىنى.
ايتا كەتسەك، كورمەنىڭ اشىلۋ سالتاناتى مەن ونداعى نەگىزگى وقيعالار TikTok پلاتفورماسىندا تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلدى. بۇل استانالىق تۇرعىندارعا جانە بۇكىل ەل بويىنشا قولدانۋشىلارعا فيناليستەردىڭ ونىمدەرىمەن تانىسۋعا، تاۋارلاردى جاقىنىراق كورۋگە جانە وڭىرلەردىڭ بىرەگەي برەندتەرى جايىندا اقپارات الۋعا مۇمكىندىك بەردى. ونلاين- ترانسلياتسيا قازاقستانىق جەرگىلىكتى ونىمدەردى ىلگەرىلەتۋ، جوبانىڭ اۋديتورياسىن كەڭەيتۋ جانە باستامانىڭ تانىمالدىعىن ارتتىرۋ ءۇشىن قوسىمشا مۇمكىندىك بولدى.
«ءبىر اۋىل - ءبىر ءونىم» جوباسى قازاقستاندا 2023 -جىلدان بەرى جاپون تاراپىنىڭ قولداۋىمەن اۋقىمدى تۇردە جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. جوبا اۋىلدىق وندىرۋشىلەردىڭ ءوز برەندتەرىن دامىتۋعا، جاڭا جۇمىس ورىندارىن قۇرۋعا جانە وڭىرلەردىڭ ەكونوميكاسىن نىعايتۋعا كومەكتەستى.
بۇگىندە ب ا ب ءو - تاجىريبە الماسۋ، وقىتۋ، جەرگىلىكتى ءونىمدى ىلگەرىلەتۋ جانە قازاقستاننىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتىن كەڭەيتۋ پلاتفورماسى. جوبا وڭىرلىك برەندتەردىڭ دامۋىنا جانە اۋىلدىق اۋماقتاردىڭ الەۋەتىن نىعايتۋعا ۇلەس قوسىپ وتىر.