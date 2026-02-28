استانادا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا وقۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگى قالاي قامتاماسىز ەتىلەدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردانىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى وقۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن قورعالۋ دەڭگەيىن ارتتىرۋ ماقساتىندا قالالىق ءبىلىم باسقارماسىمەن بىرلەسىپ، ءبىلىم بەرۋ نىساندارىنداعى بەينەباقىلاۋ جۇيەلەرىن پوليتسيانىڭ جەدەل باسقارۋ ورتالىعىنا قوسۋ جوباسىن جالعاستىرىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى قالا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇگىندە جەدەل باسقارۋ ورتالىعىنا قالاداعى 230 دان استام ءبىلىم بەرۋ مەكەمەسىنىڭ بەينەباقىلاۋ كامەرالارى مەن دابىل تۇيمەلەرى قوسىلعان. جالپى العاندا، بالاباقشالاردا، مەكتەپتەردە، كوللەدجدەر مەن جوعارى وقۋ ورىندارىندا ورناتىلعان 9300 دەن استام كامەرا باقىلاۋدا تۇر.
جۇرگىزىلگەن جۇمىستاردىڭ ناتيجەسىندە وتكەن جىلى قوعامدىق ءتارتىپ پەن قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن بۇزۋدىڭ 170 تەن استام دەرەگى انىقتالعان. بيىل جىل باسىنان بەرى وسىنداي 25 جاعداي تىركەلدى. جەدەل ارەكەت ەتۋ وقيعالاردىڭ الدىن الۋعا جانە ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنىڭ وقۋشىلارى مەن قىزمەتكەرلەرىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
تەحنيكالىق جەدەل ارەكەت ەتۋ قۇرالدارىمەن قاتار، پوليتسيا ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە ءبىلىم بەرۋ نىساندارىنداعى احۋالدى باقىلاپ وتىرادى.
مەكتەپتەر مەن بالاباقشالارعا ىرگەلەس اۋماقتاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە دە ەرەكشە نازار اۋدارىلادى. وقۋ ورىندارىنىڭ ماڭىنداعى جول-كولىك جەلىسىنە تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ، جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلدەرىنىڭ، جول بەلگىلەرىنىڭ جانە جارىقتاندىرۋ جۇيەسىنىڭ جاعدايى قارالادى. «مەكتەپ - ءۇي» باعىتىنداعى وقۋشىلاردىڭ ءجۇرۋ مارشرۋتتارى تالدانىپ، ىقتيمال قاۋىپتى ۋچاسكەلەر انىقتالىپ، ولاردى قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا سايكەستەندىرۋ بويىنشا شارالار قابىلدانادى. سونىمەن قاتار، مەكتەپ اۆتوبۋستارىنىڭ تەحنيكالىق جاي-كۇيى مەن بالالاردى تاسىمالداۋ تالاپتارىنىڭ ساقتالۋى باقىلاۋعا الىنعان.
- كامەلەتكە تولماعاندار اراسىنداعى قۇقىقبۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ، بۋللينگ پەن بوپسالاۋعا قارسى ءىس-قيمىل، وقۋ ورىندارىنىڭ ماڭىنداعى ىقتيمال قاۋىپتى جاعدايلاردى انىقتاۋ، سونداي- اق مەكتەپ اكىمشىلىكتەرى مەن الەۋمەتتىك قىزمەتتەرمەن ءوزارا بايلانىس تۇراقتى تۇردە جۇزەگە اسىرىلادى. وقۋشىلار مەن اتا-انالارعا قۇقىقتىق ساۋاتتىلىقتى ارتتىرۋ، جەكە جانە قوعامدىق قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى بويىنشا ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى جۇيەلى تۇردە جۇرگىزىلەدى. قابىلدانىپ جاتقان بارلىق شارا پوليتسيانىڭ تۇراقتى باقىلاۋىندا، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جۇمىسى جۇيەلى سيپاتقا يە. وقۋ مەن دامۋعا قولايلى ءارى قاۋىپسىز ورتا قالىپتاستىرۋ - پوليتسيا، ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى، اتا-انالار جانە جالپى قوعامنىڭ بىرلەسكەن ەڭبەگىنىڭ ناتيجەسى.
وسىدان بۇرىن اقتوبەدە مەكتەپ وقۋشىسى جۇكتى بولىپ، قىلمىستىق ءىس قوزعالعانى بەلگىلى بولدى.