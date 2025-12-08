استانادا بۇگىن 100 گە جۋىق جول-كولىك وقيعاسى تىركەلدى
استانا. قازاقپارات – 8-جەلتوقسان كۇنگى جاۋعان قار استاناداعى كولىك قوزعالىسىن قيىنداتتى. استانا پوليتسياسى جۇرگىزۋشىلەردى قاۋىپسىزدىك شارالارىن ساقتاۋعا شاقىرادى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
استانا پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، كۇن باسىنان بەرى 93 جول-كولىك وقيعاسى تىركەلگەن.
قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى جىلدامدىق شەگى مەن قاشىقتىقتى ساقتاپ، وقىس قوزعالىستان اۋلاق بولۋعا جانە جاياۋ جۇرگىنشىلەر وتكەلى مەن قيىلىستاردىڭ الدىندا جىلدامدىقتى ازايتۋعا كەڭەس بەردى.
- سونىمەن قاتار، كولىگىڭىزدىڭ تەحنيكالىق جاعدايىنا ەرەكشە نازار اۋدارۋ كەرەك. قىس مەزگىلىندە كولىكتەردى تەك قىسقى شينالارمەن جۇرگىزۋگە رۇقسات ەتىلەتىنىن ەسكە سالامىز. بۇل ەرەجەلەردى بۇزۋ ايىپپۇلعا اكەپ سوعادى، - دەپ اتاپ ءوتتى پوليتسيا.
سينوپتيكتەردىڭ مالىمەتى بويىنشا، 8-جەلتوقسان كۇنى تۇندە قاردىڭ قالىڭدىعى ەكى سانتيمەترگە جەتكەن. تاڭەرتەڭنەن بەرى قالا بويىنشا كوشەلەردى تازالاۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
استانا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، التى اۋداندا قار تازالاۋعا شامامەن 3000 جول جۇمىسشىسى جانە 1000 نان استام ارنايى تەحنيكا جۇمىلدىرىلدى.
بۇعان دەيىن «قازگيدرومەت» مەملەكەتتىك كاسىپورنى ايماقتاردا اۋا رايىنىڭ كۇرت ناشارلايتىنى تۋرالى ەسكەرتكەن بولاتىن. ناقتىراق ايتقاندا، اقمولا وبلىسىندا 9-10-جەلتوقساندا تەمپەراتۋرا -22 دەن -27- گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى، ال كەي جەرلەردە تەمپەراتۋرا -30- گرادۋسقا جەتەدى.