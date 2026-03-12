استانادا بوران سالدارىنان تۇرعىن ءۇيدىڭ قاسبەتى قۇلاپ ءتۇستى
استانا. قازاقپارات - 11-ناۋرىز كۇنى شامامەن ساعات 17:00-دە قاتتى داۋىل سالدارىنان «ايكا» تۇرعىن ءۇي كەشەنىنىڭ قاسبەتىندەگى جىلۋوقشاۋلاعىش قاباتتىڭ ءبىر بولىگى اجىراپ ءتۇستى، دەپ حابارلايدى استانا قالاسى تۇرعىن ءۇي جانە تۇرعىن ءۇي ينسپەكتسياسى باسقارماسى.
الەۋمەتتىك جەلىدە تاراعان ۆيدەودا تۇرعىن ءۇيدىڭ قاسبەتى بوران سالدارىنان بىرىنەن كەيى ءبىرى جۇلىنىپ، قۇلاپ جاتقانى بايقالادى. باسقارما مالىمەتىنشە، اتالعان ءۇي 2015 -جىلى عانا پايدالانۋعا بەرىلگەن.
- وقيعا سالدارىنان زارداپ شەككەندەر جوق. قازىرگى ۋاقىتتا تۇرعىن ءۇي كەشەنىنىڭ باسقارۋشى كومپانياسى قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىنىڭ قۇنىن ەسەپتەپ جاتىر. سونداي-اق قاسبەتتى جوندەۋ ءۇشىن ونەركاسىپتىك الپينيست جالداۋ ماسەلەسى قاراستىرىلادى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو حابارلاماسىندا.
مامانداردىڭ سوزىنشە، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ «تۇرعىن ءۇي قاتىناستارى تۋرالى» زاڭىنىڭ 34-بابىنا سايكەس، پاتەر يەلەرى كوندومينيۋمعا تيەسىلى ورتاق مۇلىكتى كۇتىپ-ۇستاۋ شىعىندارىن كوتەرۋگە مىندەتتى.
- زاڭنىڭ 2-بابىنىڭ 2-تارماعىنا سايكەس ورتاق مۇلىككە عيماراتتىڭ قاسبەتتەرى، كىرەبەرىستەر، ۆەستيبيۋلدەر، حوللدار، دالىزدەر، باسپالداق الاڭدارى مەن مارشتارى، ليفتىلەر، شاتىرلار، كىرەبەرىس توپتارىنىڭ قالقالارى (كوزىرەك)، شاتىر استى بولمەلەرى، تەحنيكالىق قاباتتار، جەرتولەلەر، سونداي-اق ۇيگە ورتاق ينجەنەرلىك جۇيەلەر مەن جابدىقتار جاتادى، - دەپ اتاپ ءوتتى باسقارماداعىلار.
ەسكە سالساق، بىلتىر قاراشا ايىندا استانانىڭ الماتى اۋدانىندا، تاۋەلسىزدىك داڭعىلى، ب 24- مەكەنجايىندا توعىز قاباتتى تۇرعىن ءۇيدىڭ قاسبەتىنەن كىرپىشتەن جاسالعان سىرتقى قاپتاما مەن كونديتسيونەر قوندىرعىسى قۇلاپ، بەس ادام زارداپ شەككەنىن جازعان بولاتىنبىز.
سول وقيعا كەزىندە قاسبەتتىڭ كىرپىش قاپتاماسى قۇلاپ، جاراقات العان فەلدشەر كوز جۇمدى.