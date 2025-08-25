استانادا بوچچادان العاش رەت حالىقارالىق جارىس ءوتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - استاناداعى جاقسىلىق ۇشكەمپىروۆ اتىنداعى جەكپە-جەك سارايىندا بوچچادان ەلىمىزدە العاش رەت حالىقارالىق جارىس ءوتىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
حالىقارالىق بوچچا فەدەراتسياسى (BISFed) اياسىنداعى ىرىكتەۋ جارىسىندا سپورتشىلار 2028-جىلى لوس-اندجەلەستە وتەتىن پاراليمپيادا ويىندارىنا رەيتينگتىك ۇپاي جينايدى.
وسى ورايدا قازاقستانداعى باسەكەدە وڭتۇستىك كورەيا، تايپەي، سينگاپۋر، ءۇندىستان، يتاليا، ب ا ءا، وزبەكستان، كيپر، يران، ساۋد ارابياسى، ازەربايجان، مىسىر جانە ەلىمىزدەن 56 پارا سپورتشى باس قوسىپ، 4 سانات بويىنشا جۇلدەنى ساراپقا سالادى.
- بۇل بەدەلدى حالىقارالىق سايىس - ەلىمىز ءۇشىن ەرەكشە جانە ءبارىمىزدى جىگەرلەندىرەتىن ماڭىزدى وقيعا. قازاقستاندا بوچچا تاريحىنىڭ باستالعانىنا كوپ ۋاقىت وتكەن جوق. ناقتى ايتقاندا، 2018-جىلى مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بالالاردىڭ اتا-انالارىنىڭ باستاماسىمەن ءبىرىنشى بوچچا ۇيىرمەسى اشىلعان كەزدەن باستاۋ الادى. بۇل قادام جارقىن ساتتەرگە جاڭا جول اشتى. 2021-جىلى قازاقستاندىق بوچچا فەدەراتسياسى قۇرىلدى. سودان بەرى فەدەراتسيانىڭ، اتا-انالار مەن جاتتىقتىرۋشىلاردىڭ بىرلەسكەن كۇش-جىگەرىنىڭ ارقاسىندا قازاقستاندا بوچچا قارقىندى دامۋدا. قازىرگى تاڭدا ەلىمىزدىڭ 20 قالاسىندا 250 دەن استام مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بالالار مەن ەرەسەكتەر تۇراقتى تۇردە جاتتىعىپ كەلەدى. جىل وتكەن سايىن سپورتشىلاردىڭ قاتارى كوبەيىپ، بوچچانىڭ تانىمالدىعى ارتا تۇسۋدە. بيىل استانادا ينكليۋزيۆتى سپورت ورتالىعىنىڭ قۇرىلىسى باستالدى. بۇل نىسان ءبىزدىڭ بوچچيستەر ءۇشىن بىرەگەي ورىن جانە ەلىمىزدە پاراسپورتتى دامىتۋعا ارنالعان ماڭىزدى الاڭ بولماق. 2023-جىلى حانجوۋدا وتكەن ازيا پارا ويىندارىندا ءبىزدىڭ كوماندا جالپى ەسەپتە 8-ورىنعا تابان تىرەدى. 2024-جىلى سپورتشىلارىمىز ءوز كورسەتكىشتەرىن ودان ءارى جاقسارتا ءتۇستى. سونىڭ ناتيجەسىندە پارااتلەتتەرىمىز بەدەلدى حالىقارالىق جارىستاردا جۇلدەلەرگە يە بولدى. وسىنداي جەتىستىكتەر پارا سپورتشىلاردىڭ جەكە شەبەرلىگى مەن كوماندالىق رۋحىنىڭ جارقىن كورىنىسى ەكەنى انىق. بۇگىندە قازاقستان الەمدە 19-ورىندا تۇر. ال ورتالىق ازيادا كوش باستاپ تۇر. ۇلتتىق قۇرامامىزدا 40 تان استام سپورتشى بار. ولاردىڭ ىشىندەگى ۇزدىك 10 اتلەت بۇگىنگى تۋرنيرگە قاتىسۋدا. الداعى كۇندەردە ءبىزدىڭ بوچچيستەر جاقسى ناتيجە كورسەتەدى دەپ سەنەمىز، - دەدى پارلامەنت سەناتىنىڭ ءتوراعاسى، قازاقستان بوچچا فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى ماۋلەن اشىمبايەۆ شارانىڭ سالتاناتتى اشىلۋىندا.
اتالمىش جارىس 2025-جىلدىڭ الەمدىك جارىس كۇنتىزبەسى بويىنشا بەسىنشى مارتە ۇيىمداستىرىلىپ جاتىر. قازاقستانعا دەيىن بيىل World Boccia Challenger جارىسى چيلي، باحرەين، فينليانديا، پولشا ەلدەرىندە ءوتىپ ۇلگەردى. ەلىمىز بۇل باسەكەنى ءبىرىنشى رەت وتكىزۋگە مۇمكىندىك السا دا، قۇراما ساپىندا تاجىريبەلى سپورتشىلارىمىز بارشىلىق. اتاپ ايتساق، المات ەرزات، قۋانىش اسقاربەكوۆ، يتيانا شىڭعىسحانوۆا، اناستاسيا كۋتۋرمان سىندى وتانداستارىمىز شەتەلدىك دودالاردا جۇلدە الىپ ۇلگەردى.
سونىڭ ارقاسىندا جەرلەستەرىمىز الەمدىك رەيتينگكە دە كىردى. ولاردىڭ اراسىنان ەڭ جوعارعى 17-ساتىدا قۋانىش اسقاربەكوۆ (BC1 ساناتى) تۇر.
- Astana 2025 World Boccia Challenger تۋرنيرىنە تايپەي، مالايزيا، ءۇندىستان، جاپونيا، اۋستراليا، يسپانيا جانە قازاقستان ەلدەرىنىڭ تورەشىلەرى قازىلىق ەتەدى. كەشە ارنايى سەمينار وتكىزدىك. وسىنداي جارىستاردىڭ ارقاسىندا قازاقستان جاڭا دەڭگەيگە شىعادى دەپ ۇمىتتەنەمىن. قازىرگى ساتتە بوچچادان ازيا قۇرلىعىنىڭ باسەكەلەستىگى وتە جوعارى. ءتىپتى الەمدىك رەيتينگكە ۇڭىلسەڭىز، باستاپقى توپ-5-تەن قىتاي، يندونەزيا، جاپونيا، وڭتۇستىك كورەيا، تايلاندتى بايقايسىز. ەندى الداعى ۋاقىتتا قازاقستان دا باسەكەگە قابىلەتتى بولادى دەپ ويلايمىن، - دەدى يسپانيادان كەلگەن كالۆەرول لاۋرو ماريا تەرەزا اتتى تورەشى.
ەندى 27-تامىزعا دەيىن جالعاساتىن الەمدىك دودادا سپورتشىلار B1 ،B2 ،B3 ،B4 ساناتى جانە جۇپتىق، كوماندالىق سايىستاردا جۇلدەگەرلەردى انىقتايتىن بولادى.
وسىدان بۇرىن ماۋلەن اشىمبايەۆ بوچچانى دامىتۋ - ينكليۋزيا مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋ جولىنداعى وزىق ۇلگى ەكەنىن ايتقان ەدى.