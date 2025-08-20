استانادا بالالارعا «قايىرىمدىلىق» جەلەۋىمەن كوشەدە 340 ميلليون تەڭگە جيناتقان
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا جاسوسپىرىمدەردى پايدالانىپ، قوعامدىق ورىنداردا زاڭسىز اقشا جيناۋ جاعدايى تىركەلدى.
استانا قالاسىنىڭ پروكۋراتۋراسى ساياباقتاردا، ويىن-ساۋىق ورتالىقتارىندا، قوعامدىق كولىكتەردە جانە كوشەلەردە رەيد جۇرگىزدى.
- بارلىعى 8 كامەلەتكە تولماعان (2008- 2010 -جىلدارى تۋعان) جاس ءوسپىرىم انىقتالدى. ولاردى ءۇش قايىرىمدىلىق قورى ەشقانداي شارت جاساماي، ۆولونتەر رەتىندە تارتقان (اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 86-بابىنىڭ 3-بولىگىن بۇزۋ). اتالعان قورلار «قايىرىمدىلىق» دەگەن جەلەۋمەن شامامەن 340 ميلليون تەڭگە قارجى جيناعان، - دەگەن اقپارات الدىق.
قازىر اتالعان فاكتى بويىنشا (قىلمىستىق كودەكستىڭ 190-بابى 2-بولىگىنىڭ 1-تارماعى بويىنشا) قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
- كامەلەت جاسىنا تولماعان بالالاردى زاڭسىز ارەكەتكە تارتقانى ءۇشىن قور باسشىلارىنىڭ ءىس-ارەكەتىنە بولەك قۇقىقتىق باعا بەرىلەدى. وسى ورايدا كامەلەتكە تولماعانداردى قۇقىق بۇزۋشىلىققا تارتۋ قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە اكەلەتىنىن تۇسىندىرەمىز (قىلمىستىق كودەكستىڭ 132-بابى). ودان بولەك، ەڭبەك كودەكسىنىڭ 31-بابىندا كامەلەتكە تولماعاندارعا ەرەكشە ەڭبەك شارتتارى قاراستىرىلعان (16 جاستان باستاپ ەڭبەك شارتى مىندەتتى تۇردە جاسالۋى ءتيىس، ال 14 جاستان باستاپ زاڭدى وكىلىنىڭ كەلىسىمىمەن عانا راسىمدەلەدى)، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونداي-اق قالالىق پروكۋراتۋرا اتالعان تالاپتاردى بۇزعان جۇمىس بەرۋشىلەر اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكستىڭ 86-بابى بويىنشا جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلاتىنىن حابارلاپ وتىر.
- قايىرىمدىلىق قورلارى مەن اتا-انالار بالالاردىڭ زاڭسىز ارەكەتتەرگە قاتىسۋىنا جول بەرمەۋ ءۇشىن ولاردىڭ جۇمىسىنا، سونىڭ ىشىندە ۆولونتەرلىك جانە باسقا دا ءىس-شارالارعا قاتىسقاندا مۇقيات بولۋعا شاقىرامىز، - دەپ ەسكەرتەدى ۆەدومستۆو.
ەسكە سالا كەتسەك، ەندى قايىرىمدىلىق قورلارى ب ا ق-تا ەسەپ جاريالاۋعا مىندەتتەلمەك.
