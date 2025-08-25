استانادا اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى ماۋسىمىن تۇركىستان وبلىسىنىڭ شارۋالارى اشادى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا وڭىرلىك تاۋار وندىرۋشىلەردىڭ قاتىسۋىمەن جىل سايىنعى اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى باستالادى. جارمەڭكە 26-قازانعا دەيىن ءار سەنبى جانە جەكسەنبى كۇندەرى وتكىزىلەدى، دەپ جازدى استانا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
العاشقى جارمەڭكە 30-تامىز كۇنى وتەدى. وندا تۇركىستان وبلىسىنىڭ شارۋالارى ءوز ونىمدەرىن ەلوردا تۇرعىندارىنا ۇسىنادى. ء ىس-شارا بارىسىندا ەت، بالىق، ءسۇت، باكالەيا ونىمدەرى، كوكونىس پەن جەمىس-جيدەك سىندى ءارتۇرلى تاۋارلار فەرمەرلەردەن تىكەلەي ساتىلىمعا شىعارىلادى.
بۇل ازىق-تۇلىك قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرىپ قانا قويماي، وتاندىق وندىرۋشىلەردى قولداۋعا دا ىقپال ەتەدى. اتاپ ايتقاندا، تۇركىستان وبلىسىنىڭ اۋىلشارۋاشىلىق تاۋار وندىرۋشىلەرى استاناعا 600 توننادان استام ءونىم اكەلەدى. ونىڭ ىشىندە 200 توننا كوكونىس، 100 توننا ەت پەن ەت ونىمدەرى، 100 توننا ءسۇت ونىمدەرى، 80 توننا باقشا داقىلدارى، 50 توننا جەمىس-جيدەك، 19 توننا بالىق، 12 مىڭ دانا جۇمىرتقا جانە 60 توننادان استام باسقا دا ازىق-تۇلىك ونىمدەرى بار.
جارمەڭكە اياسىندا كونتسەرتتىك باعدارلاما دا ۇيىمداستىرىلادى. ايتا كەتۋ كەرەك، بيىل جارمەڭكە «قازانات» يپپودرومىنىڭ اۆتوتۇراعىندا (قارقارالى تاس جولى، 1) وتەدى.
تۇرعىندار مەن قوناقتاردىڭ قولايلى كەلىپ-كەتۋى ءۇشىن جارمەڭكە كۇندەرى 18، 37 جانە 303 باعىتتاعى اۆتوبۋستار قاتىنايدى.
اۋىلشارۋاشىلىق جارمەڭكەسى ساعات 9:00 دەن 18:00 گە دەيىن جۇمىس ىستەيدى.
ايتا كەتەيىك، استاناداعى جارمەڭكەدە 1000 نان اسا بوس ورىن ۇسىنىلدى.