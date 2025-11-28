ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:23, 28 - قاراشا 2025 | GMT +5

    استانادا اۋىل اكىمدەرىنىڭ ديالوگ-پلاتفورماسى ءوتىپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM - جيىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءسوز سويلەپ، اۋىلدى وركەندەتۋ، اۋىل اكىمدەرى ينستيتۋتىن ودان ءارى جەتىلدىرۋ مىندەتتەرىن ايقىندايدى. سونداي-اق ەلىمىزدىڭ ساياسي جانە الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋىنىڭ ماڭىزدى ماسەلەلەرىنە توقتالادى.

    Диалог-платформа сельских акимов проходит в Астане
    Фото: Акорда

    بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Диалог-платформа сельских акимов проходит в Астане
    Фото: Акорда

    بۇگىندە ەلىمىز بويىنشا 2334 اۋىل اكىمى سايلاندى.

    Диалог-платформа сельских акимов проходит в Астане
    Фото: Акорда

    بۇعان دەيىن ەلوردادا سايلانعان اكىمدەر فورۋمى وتەتىنىن جازعان ەدىك.

    Диалог-платформа сельских акимов проходит в Астане
    Фото: Акорда
    تەگ:
    قوعام ايماق
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار