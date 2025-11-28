12:23, 28 - قاراشا 2025 | GMT +5
استانادا اۋىل اكىمدەرىنىڭ ديالوگ-پلاتفورماسى ءوتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - جيىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ءسوز سويلەپ، اۋىلدى وركەندەتۋ، اۋىل اكىمدەرى ينستيتۋتىن ودان ءارى جەتىلدىرۋ مىندەتتەرىن ايقىندايدى. سونداي-اق ەلىمىزدىڭ ساياسي جانە الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق دامۋىنىڭ ماڭىزدى ماسەلەلەرىنە توقتالادى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
بۇگىندە ەلىمىز بويىنشا 2334 اۋىل اكىمى سايلاندى.
بۇعان دەيىن ەلوردادا سايلانعان اكىمدەر فورۋمى وتەتىنىن جازعان ەدىك.