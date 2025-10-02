استانادا اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك الۋشىلار سانى ازايعان
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىندا جىل سايىن شامامەن 200 مىڭ ادامعا الەۋمەتتىك كومەك بەرىلەدى. بۇل تۋرالى جۇمىسپەن قامتۋ جانە الەۋمەتتىك قورعاۋ باسقارماسى باسقارما باسشىسى يليا سكۋب ەلوردانىڭ كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، الەۋمەتتىك كومەك زەينەتكەرلەرگە، سوعىس ارداگەرلەرىنە، مۇگەدەكتەرگە، كوپبالالى وتباسىلارعا جانە الەۋمەتتىك از قامتىلعان ازاماتتارعا تەگىن قىزمەت كورسەتۋ مەن اقشالاي تولەمدەر تۇرىندە كورسەتىلەدى.
- الەۋمەتتىك قولداۋ كورسەتۋدىڭ نەگىزگى تەتىكتەرىنىڭ ءبىرى - اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك (ا ا ك). ول جان باسىنا شاققانداعى ورتاشا تابىسى كەدەيلىك شەگىنەن تومەن وتباسىلارعا بەرىلەدى. ا ا ك ەڭبەككە قابىلەتتى ازاماتتاردى جۇمىسپەن قامتۋعا ىنتالاندىرىپ، كەدەيلىك شەگىنەن شىعۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى يليا سكۋب.
باسقارما باسشىسى 2025-جىلدىڭ باسىنان باستاپ ەلوردادا ا ا ك 1506 وتباسىعا (7768 ادام) تاعايىندالعانىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ىشىندە شارتسىز كومەك 780 وتباسىعا، شارتتى كومەك 887 وتباسىعا بەرىلدى. ال 350 وتباسىعا ءوتىنىش قاناعاتتاندىرىلماعان. سالىستىرار بولساق، 2024-جىلى بۇل كورسەتكىش 2614 وتباسىنى (13269 ادام) قامتىعان.
- ا ا ك- كە قوسىمشا رەتىندە 1 جاستان 6 جاسقا دەيىنگى بالالارعا اي سايىن 1,5 ا ە ك مولشەرىندە تولەم تاعايىندالادى. 2025-جىلى بۇل تولەم 5898 تەڭگەنى قۇرايدى، - دەيدى ول.
يليا سكۋبتىڭ ايتۋىنشا، ا ا ك الۋشىلار اراسىنداعى ەڭبەككە ورنالاسۋ ۇلەسى %65,7 دى قۇراپ وتىر. بۇل جوسپارعا تولىق سايكەس كەلەدى. جىل سايىن كورسەتكىشتىڭ تومەندەۋى - ەڭبەكپەن قامتۋ شارالارىن ىسكە اسىرۋ جانە جەكە كاسىپ اشۋعا جاعداي جاساۋدىڭ ناتيجەسى.
سونىمەن قاتار، ا ا ك جۇيەسىن جەتىلدىرۋ ءۇشىن ءبىرقاتار سيفرلىق شەشىم ەنگىزىلگەن. ماسەلەن، ۋچاسكەلىك كوميسسيالاردىڭ جۇمىسىن جەڭىلدەتەتىن FSM Social موبيلدى قوسىمشاسى ىسكە قوسىلدى. ول تەكسەرۋ راسىمدەرىن جەدەلدەتىپ، دەرەكتەردىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتەدى. بۇدان بولەك، 2023-جىلدان بەرى قولدانىلىپ كەلە جاتقان سيفرلىق وتباسى كارتاسى ازاماتتاردىڭ ءال-اۋقات دەڭگەيىن 84 كورسەتكىش بويىنشا باعالايدى.
- الەۋمەتتىك قولداۋدىڭ باستى ماقساتى - تەك كومەك كورسەتۋ عانا ەمەس، ازاماتتاردى جۇمىسپەن قامتۋعا تارتىپ، كەدەيلىك شەڭبەرىنەن شىعارۋ. جاڭا سيفرلىق شەشىمدەر بىزگە الەۋمەتتىك ساياساتتى ادىلەتتى ءارى ءتيىمدى جۇرگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى باسقارما باسشىسى.
سپيكەر ءوز سوزىندە استانا قالاسى بويىنشا 2025-جىلدىڭ 4-توقسانىندا كەدەيلىك شەگى 45541 تەڭگە بولىپ بەلگىلەنگەنىن ايتىپ ءوتتى.
بۇدان بۇرىن ەڭبەك مينيسترلىگى ا ا ك- تى پرواكتيۆتى تاعايىنداۋدا ج ي- دى قولداناتىنىن ءمالىم ەتتى.