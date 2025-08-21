ق ز
    21:43, 21 - تامىز 2025 | GMT +5

    استانادا پارا حوككەيدەن الەم چەمپيوناتى وتەدى

    استانا. قازاقپارات - 6-11-قىركۇيەكتە استانادا پارا حوككەيدەن (B-پۋل) الەم چەمپيوناتى وتەدى، دەپ حابارلايدى ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ سپورت كوميتەتى.

    Фото: gov.kz

    جارىسقا يتاليا، جاپونيا، شۆەتسيا، قازاقستان، فرانسيا جانە فينليانديا قۇرامالارى قاتىسادى.

    استانادا وتەتىن بۇل بىرىنشىلىكتە ميلان - 2026 XIV قىسقى پاراليمپيادا ويىندارىنا ىرىكتەۋ تۋرنيرىنە بەرىلەتىن ەكى جولداما ساراپقا سالىنادى.

    وسىعان دەيىن يسلام ساتپايەۆ ازيا چەمپيوناتىندا نىسانا كوزدەۋدەن التىن جۇلدە العانى تۋرالى جازدىق.

