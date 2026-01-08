استانادا الداعى دەمالىس كۇندەرى اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى وتەدى
استانا. KAZINFORM - استانادا 10-11-قاڭتار ارالىعىندا كەزەكتى قالالىق اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى وتەدى. بۇل تۋرالى ەلوردا اكىمدىگى حابارلادى.
جارمەڭكەدە جەرگىلىكتى فەرمەرلەر مەن قازاقستاننىڭ ءتۇرلى وڭىرلەرىنەن كەلگەن تاۋار وندىرۋشىلەردىڭ ونىمدەرى ۇسىنىلادى. قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى كوكونىستەر مەن جەمىس-جيدەكتەردى، ەت ونىمدەرىن، ۇن جانە ءسۇت ونىمدەرىن، ناۋبايحانا تاۋارلارىن، تابيعي شىرىندار، توساپتار مەن دجەمدەردى ءتيىمدى باعادا ساتىپ الا الادى.
ءىس- شارا 10 جانە 11-قاڭتار كۇندەرى ساعات 10:00 دەن 19:00 گە دەيىن وتەدى.
وتەتىن ورنى: «Keryen Joly» ساۋدا ورتالىعى، الاش تاس جولى، 35ب.
كەلۋشىلەردىڭ ىڭعايلىلىعى ءۇشىن جارمەڭكە وتەتىن ورىنعا 7، 11، 39، 41، 45، 53، 59، 81، 307 جانە 317 باعىتتاعى قوعامدىق كولىكتەر قاتىنايدى.
ايتا كەتەلىك استانا تۇرعىندارى اۋلالارىن جاڭارتۋعا ءوتىنىم بەرە الاتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.