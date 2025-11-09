12:08, 09 - قاراشا 2025 | GMT +5
استانادا اۋا رايىنا بايلانىستى اۋە رەيستەرى كەشىگىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى استانا اۋەجايىندا رەيستەر كەشىگىپ جاتىر.
ونلاين ۇشۋ تاقتاسىنداعى مالىمەت بويىنشا، كەشىكتىرىلگەن رەيستەردىڭ قاتارىندا ىشكى رەيستەر دە بار. مىسالى، وسكەمەن، قىزىلوردا جانە اتىراۋدان كەلەتىن رەيستەر كەشىككەن.
Air Astana كومپانياسى دا بىرنەشە رەيستىڭ كەشىكتىرىلگەنىن حابارلادى. كومپانيا استانادان ۇشاتىن رەيستەردىڭ اۋا رايىنا بايلانىستى كەيىنگە قالدىرىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
جولاۋشىلارعا اۋەجايعا اتتانار الدىندا اۋە كومپانياسىنىڭ رەسمي سايتىنداعى رەيس تۋرالى اقپاراتتى وقۋ ۇسىنىلادى.
بۇعان دەيىن الماتى حالىقارالىق اۋەجايىندا قولايسىز اۋا رايى سالدارىنان ۇشۋ كەستەسى بۇزىلىپ جاتقانىن جازعان بولاتىنبىز.