ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    16:30, 04 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    استانادا 8-ناۋرىز قارساڭىندا ازىق-تۇلىك جارمەڭكەسى وتەدى

    استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق ايەلدەر كۇنىنە وراي، 7 جانە 8-ناۋرىز كۇندەرى ەلوردادا ازىق-تۇلىك جارمەڭكەسى وتەدى، دەپ حابارلايدى استانا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

    ا
    Фото: Астана әкімдігі

    جارمەڭكەدە قازاقستاننىڭ ءار وڭىرىنەن كەلگەن جەرگىلىكتى فەرمەرلەر مەن وندىرۋشىلەردىڭ ونىمدەرى ۇسىنىلادى.

    قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى كوكونىس پەن جەمىس-جيدەك، ەت، ۇن جانە ءسۇت ونىمدەرى، بالىشتەر، پىسىرىلگەن نان-توقاشتار، تابيعي شىرىندار، دجەمدەر جانە تاعى باسقا ونىمدەردى ارزان باعادا ساتىپ الا الادى.

    سونىمەن قاتار، 8-ناۋرىز قارساڭىندا جارمەڭكەدە گۇل ونىمدەرى ساتىلىمعا شىعادى - كەلۋشىلەر جاڭا شىققان گۇلدەر مەن مەرەكەلىك گۇل شوقتارىن الا الادى.

    ءىس-شارا 7 جانە 8-ناۋرىز كۇندەرى ساعات 10:00 دەن 19:00 گە دەيىن «Keryen Joly» ساۋدا ورتالىعىندا (الاش تاسجولى، 35ب) وتەدى. قوناقتاردىڭ ىڭعايلىعى ءۇشىن جارمەڭكە ورىندارىنىڭ جانىندا  7، 11، 39، 41، 45، 53، 59، 81، 307، 317-اۆتوبۋس مارشرۋتتارى جۇرەدى.

    بۇدان بۇرىن 8-ناۋرىز - حالىقارالىق ايەلدەر كۇنى قارساڭىندا «استانا جاستارى» جاستار رەسۋرستىق ورتالىعى «جانىمدا ءجۇر جاقسى ادام...» اتتى فوتوبايقاۋ وتكىزۋدى قولعا العانىن جازعانبىز.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار