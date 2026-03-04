استانادا 8-ناۋرىز قارساڭىندا ازىق-تۇلىك جارمەڭكەسى وتەدى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق ايەلدەر كۇنىنە وراي، 7 جانە 8-ناۋرىز كۇندەرى ەلوردادا ازىق-تۇلىك جارمەڭكەسى وتەدى، دەپ حابارلايدى استانا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
جارمەڭكەدە قازاقستاننىڭ ءار وڭىرىنەن كەلگەن جەرگىلىكتى فەرمەرلەر مەن وندىرۋشىلەردىڭ ونىمدەرى ۇسىنىلادى.
قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى كوكونىس پەن جەمىس-جيدەك، ەت، ۇن جانە ءسۇت ونىمدەرى، بالىشتەر، پىسىرىلگەن نان-توقاشتار، تابيعي شىرىندار، دجەمدەر جانە تاعى باسقا ونىمدەردى ارزان باعادا ساتىپ الا الادى.
سونىمەن قاتار، 8-ناۋرىز قارساڭىندا جارمەڭكەدە گۇل ونىمدەرى ساتىلىمعا شىعادى - كەلۋشىلەر جاڭا شىققان گۇلدەر مەن مەرەكەلىك گۇل شوقتارىن الا الادى.
ءىس-شارا 7 جانە 8-ناۋرىز كۇندەرى ساعات 10:00 دەن 19:00 گە دەيىن «Keryen Joly» ساۋدا ورتالىعىندا (الاش تاسجولى، 35ب) وتەدى. قوناقتاردىڭ ىڭعايلىعى ءۇشىن جارمەڭكە ورىندارىنىڭ جانىندا 7، 11، 39، 41، 45، 53، 59، 81، 307، 317-اۆتوبۋس مارشرۋتتارى جۇرەدى.
بۇدان بۇرىن 8-ناۋرىز - حالىقارالىق ايەلدەر كۇنى قارساڭىندا «استانا جاستارى» جاستار رەسۋرستىق ورتالىعى «جانىمدا ءجۇر جاقسى ادام...» اتتى فوتوبايقاۋ وتكىزۋدى قولعا العانىن جازعانبىز.