استانادا 8-ناۋرىز مەرەكەسىنە وراي قانداي شارالار جوسپارلانعان
استانا. KAZINFORM - استانادا 8-ناۋرىز - حالىقارالىق ايەلدەر كۇنى قارساڭىندا مادەني، سپورتتىق، الەۋمەتتىك جانە قايىرىمدىلىق باعىتىنداعى ونداعان ءىس-شارا وتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر، دەپ حابارلايدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
مەرەكەلىك باعدارلامالار تەاترلار مەن كونسەرت زالدارىندا، مۋزەيلەر مەن كىتاپحانالاردا، سپورت كەشەندەرىندە، ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا جانە قالانىڭ قوعامدىق كەڭىستىكتەرىندە وتەدى.
5-ناۋرىز كۇنى بايقوڭىر اۋدانىندا «ايناداعى ارۋ» اتتى ينتەراكتيۆتى ينستاللياتسيالىق ءىس-شارا ۇيىمداستىرىلادى. اۋداننىڭ ادام كوپ جينالاتىن ورىندارىندا ورناتىلعان اشەكەيلى اينالار ارقىلى ايەلدەردىڭ سۇلۋلىعى مەن مەرەكەلىك كوڭىل كۇيى ايشىقتالادى.
وسى كۇنى قوشقاربايەۆ كوشەسى، 29/1 مەكەنجايىنداعى بەلسەندى ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ ورتالىعىندا «كەلىن ەنەنىڭ توپىراعىنان» اتتى بايقاۋ وتەدى.
سونداي-اق № 10-مەكتەپ-گيمنازياسىندا بايقوڭىر اۋدانى مەملەكەتتىك مەكەمەلەرىندە جۇمىس ىستەيتىن ايەلدەر اراسىندا ۆولەيبولدان تۋرنير ۇيىمداستىرىلادى.
ءال-فارابي اتىنداعى وقۋشىلار سارايىندا ۇلتتىق ءسان ۇلگىلەرىنىڭ «Moda FEST» دەفيلەسى وتەدى.
6-ناۋرىز كۇنى ەلوردادا ساعات 11:00-دەن 19:00 گە دەيىن ءتۇرلى كونسەرتتەر، ادەبي- مادەني كەشتەر، شەبەرلىك ساباقتارى، سپورتتىق جارىستار جانە ونلاين جوبالار ۇيىمداستىرىلادى.
قوعامدىق تاماقتاندىرۋ جانە سەرۆيس كوللەدجىنىڭ سپورت كەشەنىندە الماتى اۋدانىنىڭ مەملەكەتتىك مەكەمەلەرىندە جۇمىس ىستەيتىن ايەلدەر اراسىندا ۆولەيبول ءتۋرنيرى وتەدى.
ەرەكشە ءبىلىم بەرۋدى قاجەت ەتەتىن بالالار ءۇشىن «انانىڭ بەينەسى» اتتى رەسپۋبليكالىق ونلاين سۋرەت بايقاۋى ۇيىمداستىرىلادى (بالالار كوركەمسۋرەت مەكتەبى).
حالىقارالىق ايەلدەر كۇنىن مەرەكەلەۋ اياسىندا سارايشىق اۋدانىنىڭ زەينەتكەرلەرى اراسىندا بەلسەندى ۇزاق ءومىر ءسۇرۋ ورتالىعىندا توعىزقۇمالاقتان تۋرنير وتەدى.
بايقوڭىر اۋدانىندا انالارعا ارنالعان «شىنايى العىس - جۇرەكتەن شىققان سىي» اتتى كونسەرتتىك باعدارلاما ۇيىمداستىرىلادى.
Sintez ىزدەنىس-ەكسپەريمەنتتىك تەاترىنىڭ ساحناسىندا «ارۋلار اسىل جاندار» اتتى پوەزيالىق كەش وتەدى.
ساعات 15:00-دە ونەر مۋزەيىندە «اناعا تاعزىم - ارۋعا قۇرمەت» اتتى كونسەرت ۇيىمداستىرىلادى.
ساعات 19:00-دە «ناز» مەملەكەتتىك ءبي تەاترىنىڭ ساحناسىندا «اياۋلى انا» اتتى كونسەرت وتەدى.
ساعات 19:00- دە ە. راحمادييەۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق فيلارمونيا ساحناسىندا «و چەم پويۋت مۋجچينى» اتتى كونسەرت ۇيىمداستىرىلادى.
«ساعىنىش قوڭىراۋى» اتتى ءىس-شارا «مەملەكەتتىك ارحيۆ» مەملەكەتتىك مەكەمەسىنىڭ عيماراتىندا وتەدى.
7-ناۋرىز كۇنى استانادا ايەلدەرگە ارنالعان ءبىرقاتار مەرەكەلىك ءىس-شارالار جوسپارلانعان.
بۇل كۇنى قالا اۋماعىندا ەلوردا تۇرعىندارىنا گۇل تاراتۋ اكسياسى ۇيىمداستىرىلادى.
№ 108-ورتا مەكتەپتە (E117 كوشەسى، 40a) «8-ناۋرىز - حالىقارالىق ايەلدەر كۇنى» مەرەكەسى اياسىندا ەسىل اۋدانىنىڭ جالپى ءبىلىم بەرەتىن مەكتەپتەرىنىڭ ايەل مۇعالىمدەرى اراسىندا ۆولەيبول تۋرنيرى وتەدى.
سونداي-اق نۇرا اۋدانىنىڭ جالپى ءبىلىم بەرەتىن مەكتەپتەرىنىڭ مۇعالىمدەرى اراسىندا ۇلتتىق ويىنداردان (توعىزقۇمالاق، بەس اسىق، ارمرەستلينگ، لاڭگى تەبۋ) جارىستار ۇيىمداستىرىلادى.
ساعات 19:00-دە «جاستار» تەاترىنىڭ ساحناسىندا «جانارىمداعى جالعىز اۋەن» اتتى تەاترلاندىرىلعان كونسەرتتىك باعدارلاما ۇسىنىلادى.
ساعات 18:00-دە ازەربايجان مامبەتوۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك دراما جانە كومەديا تەاترىندا «كەلىندەر كوتەرىلىسى» سپەكتاكلى قويىلادى.
7-ناۋرىز كۇنى الەۋمەتتىك جەلىلەردە «جانىمدا ءجۇر جاقسى ادام…» اتتى ۆيرتۋالدى كورمە جاريالانادى.
سول كۇنى الەۋمەتتىك جەلىلەردە «وت مۋجچين. س ۋۆاجەنيەم» اتتى چەللەندج باستالادى.
7- 8-ناۋرىز كۇندەرى سارايشىق اۋدانى اۋماعىندا تۇرعىندارعا قىزعالداق تاراتۋ اكسياسى ۇيىمداستىرىلادى.
8-ناۋرىز كۇنى سارايشىق اۋدانىندا اۋدان اكىمىنىڭ قاتىسۋىمەن حالىقارالىق ايەلدەر كۇنىنە ارنالعان سالتاناتتى ءىس-شارا وتەدى.
8-ناۋرىز كۇنى ونلاين فورماتتا مەكتەپ حور ۇجىمدارىنىڭ «اناعا ارناۋ» اتتى مەرەكەلىك چەللەندجى ۇيىمداستىرىلادى.
سونداي-اق 10-ناۋرىز كۇنى سارىارقا اۋدانىنىڭ تۇرعىندارى اراسىندا «ءۇمىت» داعدارىس ورتالىعىندا «كوڭىلدى ستارتتار» اتتى جارىستار وتەدى.
وسىدان بۇرىن استانادا 8-ناۋرىز قارساڭىندا ازىق- تۇلىك جارمەڭكەسى وتەتىنىن جازعانبىز.