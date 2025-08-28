استانادا 35 گرادۋس اپتاپ ىستىق بولادى - قازگيدرومەت
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك مالىمەتىنشە، 28-تامىز كۇنى قازاقستاننىڭ 14 وڭىرىندە جانە ەلوردادا اپتاپ ىستىق، نايزاعاي، بۇرشاق جانە قاتتى جەل كۇتىلەدى.
استانادا كۇندىز قاتتى ىستىق بولادى، اۋا تەمپەراتۋراسى 35 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. ءورت قاۋپىنىڭ جوعارى دەڭگەيى ساقتالادى.
اباي وبلىسىندا سولتۇستىكتەن، سولتۇستىك-شىعىستان سوققان جەلدىڭ جىلدامدىعى سەكۋندىنا 15- 20 مەترگە جەتەدى. ءوڭىردىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا، شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا ءورت قاۋپى جوعارى دەڭگەيدە كۇتىلەدى.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا نايزاعاي بولجانعان. شىعىستا ءورت قاۋپى وتە جوعارى، ال ورتالىق پەن وڭتۇستىكتە جوعارى دەڭگەيدە ساقتالادى.
اقتوبە وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە كۇندىز سولتۇستىك-باتىستان سوققان جەل ەكپىنى 15 م/س دەيىن جەتەدى. وبلىس اۋماعىندا ءورت قاۋپى جوعارى، ال وڭتۇستىك بولىگىندە وتە جوعارى دەڭگەيدە ساقتالادى.
اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسىندا كۇندىز نايزاعاي كۇتىلەدى. جەلدىڭ جىلدامدىعى 15- 20 م/س دەيىن كۇشەيەدى. كۇندىز قاتتى ىستىق بولىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى 35 گرادۋسقا كوتەرىلەدى. باتىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە ءورت قاۋپى جوعارى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە سولتۇستىكتەن سوققان جەلدىڭ جىلدامدىعى 15- 20 م/س جەتەدى. سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا جانە وڭتۇستىگىندە ءورت قاۋپى جوعارى.
جامبىل وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا، سولتۇستىك- شىعىسىندا جانە تاۋلى اۋداندارىندا سولتۇستىك- شىعىستان سوققان جەل ەكپىنى 15- 20 م/س دەيىن كۇشەيەدى. وڭىردە ءورت قاۋپى وتە جوعارى دەڭگەيدە ساقتالادى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ شىعىسى مەن سولتۇستىگىندە سولتۇستىك-شىعىستان سوققان جەل جىلدامدىعى 15- 20 م/س جەتەدى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىگىندە ءورت قاۋپى جوعارى، ال باتىسىندا وتە جوعارى دەڭگەيدە ساقتالادى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە سولتۇستىك-شىعىستان سوققان جەل كۇندىز وڭتۇستىك-باتىسقا اۋىسىپ، جىلدامدىعى 15 م/س دەيىن جەتەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا كۇندىز قاتتى ىستىق بولىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى 35 گرادۋسقا كوتەرىلەدى. ءوڭىردىڭ وڭتۇستىگىندە ءورت قاۋپى وتە جوعارى، شىعىسى مەن باتىسىندا جوعارى دەڭگەيدە ساقتالادى.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا كۇندىز شاڭدى داۋىل تۇرادى. سولتۇستىك-شىعىستان سوققان جەلدىڭ جىلدامدىعى 15- 20 م/س جەتەدى. كۇندىز قاتتى ىستىق بولىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى 40 گرادۋسقا كوتەرىلەدى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا كۇندىز نايزاعاي مەن بۇرشاق كۇتىلەدى. جەلدىڭ جىلدامدىعى 15- 20 م/س دەيىن جەتەدى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا كۇندىز شاڭدى داۋىل بولجانعان. وبلىستىڭ باتىسى، سولتۇستىگى جانە ورتالىعىندا سولتۇستىك- شىعىستان سوققان جەل 15- 20 م/س دەيىن كۇشەيەدى. كۇندىز قاتتى ىستىق بولىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى 38 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. ءوڭىردىڭ باتىسىندا ءورت قاۋپى جوعارى، ال باسقا اۋماقتارىندا وتە جوعارى دەڭگەيدە ساقتالادى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە كۇندىز نايزاعاي كۇتىلەدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ باتىسىندا تۇمان تۇسەدى. جەلدىڭ جىلدامدىعى 15- 20 م/س دەيىن جەتەدى.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ اۋماعىندا كۇندىز قاتتى ىستىق بولىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى 35- 38 گرادۋسقا جەتەدى. ءورت قاۋپى جوعارى دەڭگەيدە ساقتالادى.
«قازگيدرومەت» تۇرعىندارعا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى ساقتىق شارالارىن ساقتاپ، قوزعالىس كەزىندە اسا مۇقيات بولۋدى ەسكەرتەدى.