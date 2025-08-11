استانادا 3000 رۋبيك تەكشەسىنەن ابايدىڭ الىپ پورترەتى جاسالدى
استانا. KAZINFORM - ەلورداداعى MEGA Silk Way ساۋدا جانە ويىن- ساۋىق ورتالىعىندا ۇلى ويشىل اباي قۇنانباي ۇلىنىڭ 180 -جىلدىعىنا ارنالعان ەرەكشە ارت-ينستاللياتسيا ۇسىنىلدى. اقىننىڭ بەينەسى 3000 رۋبيك تەكشەسىنەن قۇراستىرىلدى، دەپ حابارلادى استانا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
بيىكتىگى 3 مەتر، ەنى 2 مەتر بولاتىن پورترەتتى سپيدكۋبەر جاستار نەبارى 5 ساعاتتا جيناپ شىقتى. جوبانىڭ باستاماشىسى ءاليحان ەرتۇرسىننىڭ ايتۋىنشا، رۋبيك تەكشەسى لوگيكا مەن شىعارماشىلىقتى ۇشتاستىراتىن ونەر تۋىندىسىنا اينالدى.
«وسى ارقىلى ۇلتتىق بولمىستى زاماناۋي تاسىلمەن جەتكىزۋدى ماقسات ەتتىك»، - دەدى ول.
«اباي الەمى» اتتى مادەني باعدارلاما ەكى كۇن بويى پوەزيالىق كەشتەر مەن شىعارماشىلىق قويىلىمدارمەن جالعاستى. مىڭداعان كەلۋشى جاستاردىڭ كرەاتيۆتىلىگىنە جوعارى باعا بەرىپ، ۇلتتىق مۇراعا قۇرمەت كورسەتتى.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ پىكىرىنشە، بۇل جوبا -اباي مۇراسىن جاڭاشا تانىتۋدىڭ تىڭ قادامى. ماقسات - جاس بۋىننىڭ ۇلتتىق سانا مەن ەلدىك قۇندىلىقتاردى تەرەڭ ۇعىنۋىنا ىقپال ەتۋ.