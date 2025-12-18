استانادا 300 مىڭعا جۋىق پاتەرگە ەلەكتر شىعىنىن وزدىگىنەن جولدايتىن ەسەپتەگىش ورناتىلادى
استانا. KAZINFORM - استانا قالالىق تابيعي مونوپوليالاردى رەتتەۋ دەپارتامەنتى باسشىسى جاندوس ساليموۆ ەلوردانىڭ كوپقاباتتى ۇيلەرىنە ەلەكتر تۇتىنۋ كورسەتكىشتەرىن اۆتوماتتى تۇردە جولدايتىن اسپاپتار ورناتىلاتىنىن ايتتى.
- «استانا رەك» اكسيونەرلىك قوعامى 2027-29 -جىلدارى كوپقاباتتى ۇيلەردى ەلەكتر ەنەرگياسىن كوممەرتسيالىق ەسەپكە الۋدىڭ اۆتوماتتاندىرىلعان جۇيەسىنە قوسۋدىڭ جوباسىن جوسپارلاپ وتىر. ول جوبانىڭ اياسىندا كوپقاباتتى تۇرعىن ۇيلەرگە 299466 اۆتوماتتى ەسەپتەۋ اسپابىن ورناتۋ كوزدەلگەن. جوبانىڭ قۇنى - 39, 8 ميلليارد تەڭگە. بۇل جوبانىڭ قۇجاتتارى دا ەلەكتروندى پلاتفورمادا تەكسەرۋدەن ءوتىپ جاتىر، - دەدى ول وڭىرلىك كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
ايتا كەتۋ كەرەك، بۇل اسپاپتار پاتەر يەلەرىن ەلەكتر ەسەپتەگىش كورسەتكىشتەرىن اي سايىن قولمەن تاپسىرۋدان تولىق بوساتادى. جۇيە تۇتىنىلعان ەلەكتر كولەمىن اۆتوماتتى تۇردە قىزمەت كورسەتۋشى ۇيىمعا جىبەرەدى، تولەم ناقتى تۇتىنۋ بويىنشا ەسەپتەلەدى. بۇل قاتە ەسەپتەۋ مەن داۋلى جاعدايلاردى ازايتادى، ەلەكتر تۇتىنۋىن باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
سونداي-اق، ول «استانا سۋ ارناسى» كومپانياسى الداعى 3 جىلدا 12,2 شاقىرىم سۋ قۇبىرى مەن كارىز جەلىسىن تارتاتىنىن ايتتى.
- «ەنەرگەتيكالىق جانە كوممۋنالدىق سەكتورلاردى جاڭعىرتۋ» ۇلتتىق جوباسى اياسىندا «استانا سۋ ارناسى» مەملەكەتتىك كوممۋنالدىق كاسىپورنى 2026-2029 -جىلدارى بىرنەشە جوبانى ىسكە اسىرۋدى جوسپارلاپ وتىر. ونىڭ ىشىندە 8,3 ميلليارد تەڭگەگە جالپى ۇزىندىعى 12,2 شاقىرىم بولاتىن سۋ قۇبىرى مەن كارىز جەلىسىن تارتىپ، كۇردەلى جوندەۋ جوباسى بار. بۇگىنگى تاڭدا «استانا سۋ ارناسى» ح. دوسمۇحامەد ۇلى كوشەسىنىڭ بويىنداعى سۋ قۇبىرى جەلىسىن اقجول كوشەسىمەن قيىلىسقان تۇسىنان باستاپ الاش كوشەسىنە دەيىنگى بولىگىن كۇردەلى جوندەۋ تۋرالى ءوتىنىم بەردى. بۇل - تەحنيكالىق سۋ قۇبىرى. ەلەكتروندى پلاتفورمادا ءوتىنىم قۇجاتتارى تەكسەرىلىپ جاتىر، - دەدى جاندوس ساليموۆ.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي