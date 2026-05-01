استانادا 300 گە جۋىق ادام قاتىسقان پاتريوتتىق فلەشموب ءوتتى
استانا. KAZINFORM - استانادا قازاقستان حالقىنىڭ بىرلىگى كۇنى قارساڭىندا اۋقىمدى پاتريوتتىق فلەشموب ءوتىپ، ونىڭ بارىسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك تۋى جايىلدى.
ءىس-شارا ەكسپو بۋلۆارى اۋماعىندا ۇيىمداستىرىلىپ، وعان 300 گە جۋىق ادام قاتىستى.
ولاردىڭ قاتارىندا «جاستار رۋحى» جاستار قاناتىنىڭ بەلسەندىلەرى، قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ وكىلدەرى جانە ەلوردالىق جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ستۋدەنتتەرى بولدى. ءىس-شارانىڭ باستى ماقساتى - پاتريوتيزمدى نىعايتۋ، مەملەكەتتىك رامىزدەرگە دەگەن قۇرمەتتى ارتتىرۋ جانە بىرلىگىمىزدى ناسيحاتتاۋ.
قاتىسۋشىلار جوسپارلى تۇردە ساپقا تۇرىپ، مەملەكەتتىك تۋدى ءبىر مەزەتتە جايدى، وسىلايشا حالقىمىزدىڭ بىرلىگى مەن دوستىعىن بەينەلەدى. بۇل كورىنىس تۇرعىنداردىڭ زور قوشەمەتىنە يە بولىپ، كوپشىلىك سىرتتاي فوتوعا جانە ۆيدەوعا ءتۇسىرىپ جاتتى.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي اكتسيالار ەلوردادا تۇراقتى تۇردە وتكىزىلىپ كەلەدى. ولار جاستاردىڭ ازاماتتىق بىرەگەيلىگىن قالىپتاستىرىپ، قوعامدىق ومىرگە بەلسەندى ارالاسۋىنا ىقپال ەتەدى.
