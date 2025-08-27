ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    16:30, 27 - تامىز 2025 | GMT +5

    استانادا 3 جاسار بالا تەرەزەدەن قۇلاپ مەرت بولدى

    استانا. KAZINFORM - وقىس وقيعا كەشە ەلورداداعى كوپ قاباتتى تۇرعىن ۇيلەردىڭ بىرىندە بولعان. بۇل اقپاراتتى قالالىق پوليتسيا راستاپ وتىر.

    ا
    Фото: Pexels

    - 26-تامىزدا ەلوردادا كوپقاباتتى تۇرعىن ءۇيدىڭ التىنشى قاباتىنداعى تەرەزەدەن ءۇش جاستاعى بالا قۇلاپ، العان جاراقاتتار سالدارىنان وقيعا ورنىندا قازا تاپتى. بەلگىلى بولعانداي، وقيعا كەزىندە ۇيدە اتا-اناسى بولماعان، بالاعا ونىڭ 7 جاستاعى اعاسى قاراپ وتىرعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    وسى ورايدا استانا قالالىق پوليتسياسى قاۋىپسىزدىك شارالارىن قاتاڭ ساقتاۋ قاجەتتىگىن ەسكە سالادى.

    - مۇنداي جاعدايدىڭ باسىم بولىگى ەرەسەكتەردىڭ جەتكىلىكسىز نازارىنان، نەمقۇرايدىلىعىنان جانە قاراپايىم ساقتىق شارالارىن ساقتاماۋ سالدارىنان بولىپ جاتادى. قۇرمەتتى اتا-انا، بالا قاۋىپسىزدىگى ءسىزدىڭ قولىڭىزدا. تەك ەرەسەكتەردىڭ قىراعىلىعى مەن جاۋاپكەرشىلىگى عانا قايعىلى وقيعانىڭ الدىن الادى، - دەيدى پوليتسيادان.

    ايتا كەتسەك، ەلوردادا جىل باسىنان بەرى 13 بالا تەرەزەدەن قۇلاپ، كوز جۇمدى.

    ال وسى شىلدە دە ەلوردادا ءبىر كۇندە 4 بالا تەرەزەدەن قۇلاپ، ەكەۋى مەرت بولعان ەدى.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار