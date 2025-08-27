استانادا 3 جاسار بالا تەرەزەدەن قۇلاپ مەرت بولدى
استانا. KAZINFORM - وقىس وقيعا كەشە ەلورداداعى كوپ قاباتتى تۇرعىن ۇيلەردىڭ بىرىندە بولعان. بۇل اقپاراتتى قالالىق پوليتسيا راستاپ وتىر.
- 26-تامىزدا ەلوردادا كوپقاباتتى تۇرعىن ءۇيدىڭ التىنشى قاباتىنداعى تەرەزەدەن ءۇش جاستاعى بالا قۇلاپ، العان جاراقاتتار سالدارىنان وقيعا ورنىندا قازا تاپتى. بەلگىلى بولعانداي، وقيعا كەزىندە ۇيدە اتا-اناسى بولماعان، بالاعا ونىڭ 7 جاستاعى اعاسى قاراپ وتىرعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسى ورايدا استانا قالالىق پوليتسياسى قاۋىپسىزدىك شارالارىن قاتاڭ ساقتاۋ قاجەتتىگىن ەسكە سالادى.
- مۇنداي جاعدايدىڭ باسىم بولىگى ەرەسەكتەردىڭ جەتكىلىكسىز نازارىنان، نەمقۇرايدىلىعىنان جانە قاراپايىم ساقتىق شارالارىن ساقتاماۋ سالدارىنان بولىپ جاتادى. قۇرمەتتى اتا-انا، بالا قاۋىپسىزدىگى ءسىزدىڭ قولىڭىزدا. تەك ەرەسەكتەردىڭ قىراعىلىعى مەن جاۋاپكەرشىلىگى عانا قايعىلى وقيعانىڭ الدىن الادى، - دەيدى پوليتسيادان.
ايتا كەتسەك، ەلوردادا جىل باسىنان بەرى 13 بالا تەرەزەدەن قۇلاپ، كوز جۇمدى.
ال وسى شىلدە دە ەلوردادا ءبىر كۇندە 4 بالا تەرەزەدەن قۇلاپ، ەكەۋى مەرت بولعان ەدى.