استانادا 15-ناۋرىز كۇنى قوعامدىق كولىك تەگىن قاتىنايدى
استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىندا 15-ناۋرىز كۇنى وتەتىن رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمگە بايلانىستى قالالىق، ەكسپرەسس جانە قالا ماڭىنداعى اۆتوبۋس باعىتتارىندا جول ءجۇرۋ تەگىن بولادى، دەپ جازدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
بۇل كۇنى قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى قوعامدىق كولىكپەن اقىسىز قاتىناي الادى. بۇل ءىس-شارا ازاماتتاردىڭ قاتىناۋىن جەڭىلدەتۋ جانە داۋىس بەرۋ ۋچاسكەلەرىنە جەتۋدى وڭايلاتۋ ءۇشىن قابىلداندى.
قوعامدىق كولىك بەلگىلەنگەن كەستەگە سايكەس شتاتتىق رەجيمدە - ساعات 06:00-دەن 23:00-گە دەيىن جۇمىس ىستەيدى.
ال 16-ناۋرىزدان باستاپ قوعامدىق كولىك قالىپتى رەجيمدە قىزمەت كورسەتەدى. جولاۋشىلار وسى اقپاراتتى ەسكەرگەنى ءجون.