    استانادا 15-ناۋرىز كۇنى قوعامدىق كولىك تەگىن قاتىنايدى

    استانا. KAZINFORM - استانا قالاسىندا 15-ناۋرىز كۇنى وتەتىن رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمگە بايلانىستى قالالىق، ەكسپرەسس جانە قالا ماڭىنداعى اۆتوبۋس باعىتتارىندا جول ءجۇرۋ تەگىن بولادى، دەپ جازدى ەلوردا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.

    Астана
    فوتو: استانا اكىمدىگى

    بۇل كۇنى قالا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى قوعامدىق كولىكپەن اقىسىز قاتىناي الادى. بۇل ءىس-شارا ازاماتتاردىڭ قاتىناۋىن جەڭىلدەتۋ جانە داۋىس بەرۋ ۋچاسكەلەرىنە جەتۋدى وڭايلاتۋ ءۇشىن قابىلداندى.

    قوعامدىق كولىك بەلگىلەنگەن كەستەگە سايكەس شتاتتىق رەجيمدە - ساعات 06:00-دەن 23:00-گە دەيىن جۇمىس ىستەيدى.

    ال 16-ناۋرىزدان باستاپ قوعامدىق كولىك قالىپتى رەجيمدە قىزمەت كورسەتەدى. جولاۋشىلار وسى اقپاراتتى ەسكەرگەنى ءجون.

    Бейсен Сұлтан
