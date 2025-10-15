استاناعا LRT- نىڭ تاعى ەكى جىلجىمالى قۇرامى جەتكىزىلدى
استانا. KAZINFORM - استاناعا جەڭىل رەلستى كولىك جەلىسىن (LRT) سىناقتان وتكىزۋ بويىنشا جوسپارلى ءىس-شارالار اياسىندا تاعى ەكى جىلجىمالى قۇرام جەتكىزىلدى.
بۇل تۋرالى استانا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى حابارلادى.
17-جانە 18-قازاندا قۇرامدار مىنا ەستاكاداعا ورناتىلادى:
17-قازاندا ءبىرىنشى قۇرام - قابانباي باتىر داڭعىلى «استانا جۇلدىزى» ستەللاسى ماڭىنداعى 104 جانە 105-ستانسيالار اراسىنداعى ارالىقتا؛
18-قازاندا ەكىنشى قۇرام - ش. قالداياقوۆ كوشەسى مەن تاۋەلسىزدىك داڭعىلىنىڭ قيىلىسىندا، 113-(مينيسترلىكتەر ءۇيى) جانە 114-(ۇلتتىق مۋزەي) ستانسيالار اراسىنداعى ارالىقتا.
18-قازان ساعات 00:00 دەن 19-قازان ساعات 06.00 گە دەيىن مامانداندىرىلعان تەحنيكانى پايدالانا وتىرىپ، كوتەرۋ-مونتاجداۋ جۇمىستارىن ورىنداۋعا بايلانىستى ش. قالداياقوۆ كوشەسى مەن تاۋەلسىزدىك داڭعىلى قيىلىستارىندا كولىكتەردىڭ قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلەدى.