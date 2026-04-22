استاناعا ءبىرقاتار ەل باسشىلارى كەلدى
استانا. KAZINFORM - ەلوردادا وتەتىن RES 2026 حالىقارالىق ەكولوگيالىق سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن ءبىرقاتار مەملەكەت باسشىلارى مەن ۇكىمەت وكىلدەرى قازاقستانعا كەلدى، دەپ حابارلايدى ق ر ۇكىمەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
شاراعا وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆ، ازەربايجان پرەمەر- ءمينيسترى ءالي اسادوۆ جانە گرۋزيا پرەزيدەنتى ميحايل كاۆەلاشۆيلي قاتىسادى. سامميت 22-24 ءساۋىر ارالىعىندا وتەدى.
- حالىقارالىق RES 2026 ەكولوگيالىق ءسامميتى اياسىندا مەملەكەتتەر اراسىنداعى ەكولوگيالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ جانە تۇراقتى دامۋ ماسەلەلەرى تالقىلانادى، - دەلىنگەن رەسمي اقپاراتتا.
اۋقىمدى ءىس- شارا بارىسىندا قورشاعان ورتانى قورعاۋ، كليماتتىق وزگەرىستەرگە قارسى ءىس- قيمىل جانە «جاسىل» تەحنولوگيالاردى دامىتۋ باعىتتارى كۇن تارتىبىنە شىعارىلادى.
ايتا كەتەيىك، سامميت اياسىندا RES 2026 EXPO كورمەسى جانە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ توراعالىعىمەن حالىقارالىق ارالدى قۇتقارۋ قورىنىڭ قۇرىلتايشى مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ كەڭەسى وتەدى.