    09:09, 22 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    استاناعا ءبىرقاتار ەل باسشىلارى كەلدى

    استانا. KAZINFORM - ەلوردادا وتەتىن RES 2026 حالىقارالىق ەكولوگيالىق سامميتىنە قاتىسۋ ءۇشىن ءبىرقاتار مەملەكەت باسشىلارى مەن ۇكىمەت وكىلدەرى قازاقستانعا كەلدى، دەپ حابارلايدى ق ر ۇكىمەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Ўзбекистон президенти
    Фото: ҚР Ҳукумати

    شاراعا وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆ، ازەربايجان پرەمەر- ءمينيسترى ءالي اسادوۆ جانە گرۋزيا پرەزيدەنتى ميحايل كاۆەلاشۆيلي قاتىسادى. سامميت 22-24 ءساۋىر ارالىعىندا وتەدى.

    Озарбайжон бош вазири
    Фото: ҚР Ҳукумати

    - حالىقارالىق RES 2026 ەكولوگيالىق ءسامميتى اياسىندا مەملەكەتتەر اراسىنداعى ەكولوگيالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ جانە تۇراقتى دامۋ ماسەلەلەرى تالقىلانادى، - دەلىنگەن رەسمي اقپاراتتا.

    Грузия президенти
    Фото: ҚР Ҳукумати

    اۋقىمدى ءىس- شارا بارىسىندا قورشاعان ورتانى قورعاۋ، كليماتتىق وزگەرىستەرگە قارسى ءىس- قيمىل جانە «جاسىل» تەحنولوگيالاردى دامىتۋ باعىتتارى كۇن تارتىبىنە شىعارىلادى.

    ايتا كەتەيىك، سامميت اياسىندا RES 2026 EXPO كورمەسى جانە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ توراعالىعىمەن حالىقارالىق ارالدى قۇتقارۋ قورىنىڭ قۇرىلتايشى مەملەكەتتەر باسشىلارىنىڭ كەڭەسى وتەدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
