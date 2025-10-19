استاناعا اتپەن كەلە جاتقان جولاۋشى جۇبايلاردىڭ مارەگە جەتەتىن كۇنى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ تارباعاتاي ايماعىنان اتپەن جولعا شىققان جاس جۇبايلار - قۋانبەك ءتۇسىپحان ۇلى مەن جاينا ەركىن قىزى 20 -قازان كۇنى استاناعا جەتەدى. بۇل تۋرالى Kazinform تىلشىسىنە ساياحاتشىلاردىڭ ءوزى ايتىپ بەردى.
- ويعا العان ۇلكەن ارمانىمىزدىڭ جۇزەگە اسۋىنا ساناۋلى ۋاقىت قالدى. كوڭىل كۇيىمىز دە، استىمىزداعى اتىمىزدىڭ جاي- كۇيى دە وتە كەرەمەت. قازاق ەلىنىڭ ەلورداسى - استانانى كورۋگە اسىعىپ كەلەمىز. بۇيىرسا، ەرتەڭ، 20 قازان كۇنى استاناعا ات باسىن تىرەيمىز، - دەيدى قۋانبەك ءتۇسىپحان ۇلى.
ولار تارباعاتاي ايماعىنا قاراستى ساۋان اۋدانىنان 8 -تامىز كۇنى جولعا شىققان بولاتىن. ەكى ايدان استام ۋاقىتىن ات ۇستىندە وتكىزگەن جولاۋشىلار قازاقتىڭ ۇلان- عايىر دالاسىن ات تۇياعىمەن دۇبىرلەتىپ، سارىارقاعا جەتتى.
ساپاردىڭ جالپى ارالىعى - 2500 شاقىرىمنان اسادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن سايتىمىزدا ساياحاتشىلاردىڭ ۇزاق ساپارى تۋرالى ماقالا جارىق كورگەن ەدى.
ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى