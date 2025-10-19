ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    18:36, 19 - قازان 2025 | GMT +5

    استاناعا اتپەن كەلە جاتقان جولاۋشى جۇبايلاردىڭ مارەگە جەتەتىن كۇنى بەلگىلى بولدى

    استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ تارباعاتاي ايماعىنان اتپەن جولعا شىققان جاس جۇبايلار - قۋانبەك ءتۇسىپحان ۇلى مەن جاينا ەركىن قىزى 20 -قازان كۇنى استاناعا جەتەدى. بۇل تۋرالى Kazinform تىلشىسىنە ساياحاتشىلاردىڭ ءوزى ايتىپ بەردى.

    Жолаушы жұбайлар
    Фото: Kazinform

    - ويعا العان ۇلكەن ارمانىمىزدىڭ جۇزەگە اسۋىنا ساناۋلى ۋاقىت قالدى. كوڭىل كۇيىمىز دە، استىمىزداعى اتىمىزدىڭ جاي- كۇيى دە وتە كەرەمەت. قازاق ەلىنىڭ ەلورداسى - استانانى كورۋگە اسىعىپ كەلەمىز. بۇيىرسا، ەرتەڭ، 20 قازان كۇنى استاناعا ات باسىن تىرەيمىز، - دەيدى قۋانبەك ءتۇسىپحان ۇلى.

    ولار تارباعاتاي ايماعىنا قاراستى ساۋان اۋدانىنان 8 -تامىز كۇنى جولعا شىققان بولاتىن. ەكى ايدان استام ۋاقىتىن ات ۇستىندە وتكىزگەن جولاۋشىلار قازاقتىڭ ۇلان- عايىر دالاسىن ات تۇياعىمەن دۇبىرلەتىپ، سارىارقاعا جەتتى.

    ساپاردىڭ جالپى ارالىعى - 2500 شاقىرىمنان اسادى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن سايتىمىزدا ساياحاتشىلاردىڭ ۇزاق ساپارى تۋرالى ماقالا جارىق كورگەن ەدى.

     

    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى

    تەگ:
    قوعام
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار