16:25, 09 - قاراشا 2025 | GMT +5
استانا تۇرعىنى ل رت ۆاگونىنىڭ ءىشىن كورسەتىپ، ۆيدەو جاريالادى
استانا. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىلەردە LRT ۆاگونىنىڭ ىشىندە تۇسىرىلگەن بەينەجازبا تارادى.
روليك اۆتورى پويىزدىڭ ىشكى بەزەندىرىلۋىن كورسەتىپ، سالوننىڭ زاماناۋي ديزاينى مەن جايلىلىعىن اتاپ وتكەن. ەكراننان ارعى جاعىنداعى داۋىس ءوزى كورگەن بەينەگە تۇسىنىكتەمە بەرىپ، تاڭدانىسىن جاسىرمايدى.
كادرلاردان ورىندىقتار ۆاگوننىڭ قابىرعاسى بويىمەن ورنالاسقانىن، ورتاسى كەڭ، ەركىن وتۋگە بولاتىنىن كورۋگە بولادى.
ماشينيستىڭ ايماعى جەلى قولدانۋشىلارىنىڭ ەرەكشە نازارىن اۋداردى. بەينەجازبادا ول جولاۋشىلار بولىمىنەن بولىنبەگەن. بۇل كورىنىس قىزۋ پىكىرتالاس تۋدىردى.
استانادا LRT جوباسى بىرتىندەپ اياقتالۋعا جاقىن. ال قالا تۇرعىندارى پويىزدىڭ سىناق جۇرىستەرىن قازىردىڭ وزىندە باقىلاپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، LRT جۇيەسىنە قىزمەتكەرلەر ىرىكتەلىپ جاتىر.