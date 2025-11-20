ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:07, 20 - قاراشا 2025 | GMT +5

    استانا تۇرعىندارىن جەڭىلدەتىلگەن نەسيە الىپ بەرەمىن دەپ الداعان ادام 4 جىلعا سوتتالدى

    استانا. KAZINFORM - استانادا 16 ازاماتتى الداعان جەرگىلىكتى تۇرعىنعا قاتىستى ۇكىم شىقتى، دەپ حابارلايدى استانا قالالىق پروكۋراتۋراسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    сот
    فوتو: freepik.com

    باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان مالىمەتتەرگە قاراعاندا، ءبىر اي ىشىندە جەڭىلدەتىلگەن نەسيە الۋعا ۋادە بەرگەن الاياققا ازاماتتار اقشا اۋدارعان.

    كەلتىرىلگەن شىعىننىڭ جالپى سوماسى 4 ميلليون تەڭگەدەن استى.

    الاياق ءوزىن ۇلتتىق كومپانيانىڭ قىزمەتكەرىمىن دەپ تانىستىرىپ، قىزمەتتەرىن 100 مىڭ تەڭگەگە باعالاپ، جەڭىلدەتىلگەن شارتتارمەن نەسيە الۋعا كومەكتەسۋدى ۇسىنعان.

    - سوت ەر ادامدى كىنالى دەپ تاۋىپ، 4 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىردى. كەلتىرىلگەن ماتەريالدىق شىعىن ءوندىرىلدى. ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    پروكۋراتۋرا قىراعىلىق تانىتىپ، رەسمي اقپارات كوزدەرى ارقىلى اقپاراتتىڭ دۇرىستىعىن تەكسەرۋ قاجەتتىگىنە نازار اۋدارادى.

    قوعام استانا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
