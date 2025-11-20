استانا تۇرعىندارىن جەڭىلدەتىلگەن نەسيە الىپ بەرەمىن دەپ الداعان ادام 4 جىلعا سوتتالدى
استانا. KAZINFORM - استانادا 16 ازاماتتى الداعان جەرگىلىكتى تۇرعىنعا قاتىستى ۇكىم شىقتى، دەپ حابارلايدى استانا قالالىق پروكۋراتۋراسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان مالىمەتتەرگە قاراعاندا، ءبىر اي ىشىندە جەڭىلدەتىلگەن نەسيە الۋعا ۋادە بەرگەن الاياققا ازاماتتار اقشا اۋدارعان.
كەلتىرىلگەن شىعىننىڭ جالپى سوماسى 4 ميلليون تەڭگەدەن استى.
الاياق ءوزىن ۇلتتىق كومپانيانىڭ قىزمەتكەرىمىن دەپ تانىستىرىپ، قىزمەتتەرىن 100 مىڭ تەڭگەگە باعالاپ، جەڭىلدەتىلگەن شارتتارمەن نەسيە الۋعا كومەكتەسۋدى ۇسىنعان.
- سوت ەر ادامدى كىنالى دەپ تاۋىپ، 4 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىردى. كەلتىرىلگەن ماتەريالدىق شىعىن ءوندىرىلدى. ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
پروكۋراتۋرا قىراعىلىق تانىتىپ، رەسمي اقپارات كوزدەرى ارقىلى اقپاراتتىڭ دۇرىستىعىن تەكسەرۋ قاجەتتىگىنە نازار اۋدارادى.