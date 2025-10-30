استانا سوتى زەرگەرلىك بۇيىمدار ۇرلاعان ايەلدىڭ جازاسىن جەڭىلدەتتى
استانا. KAZINFORM - استانا قالالىق سوتىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى سوت القاسى زەرگەرلىك بۇيىمداردى بىرنەشە رەت ۇرلاعانى ءۇشىن سوتتالعان چ. ەسىمدى ايەلگە قاتىستى اپەللياتسيالىق شاعىمدى قارادى.
ءبىرىنشى ساتىداعى سوتتىڭ انىقتاۋىنشا، 2025 -جىلعى 18-30-قاڭتار ارالىعىندا چ. ادال ساتىپ الۋشى كەيپىندە ارەكەت ەتىپ، التىننان جاسالعان زەرگەرلىك بۇيىمداردى جاسىرىن تۇردە ۇرلاپ، كەيىن ولاردى لومباردقا وتكىزىپ وتىرعان.
ونىڭ ارەكەتتەرىنىڭ سالدارىنان جابىرلەنۋشىلەرگە 447 مىڭ تەڭگە كولەمىندە ماتەريالدىق زالال كەلتىرىلگەن.
سوتتالۋشىنىڭ كىناسى ءوزى مويىنداعان ايعاقتارىمەن، جابىرلەنۋشىلەردىڭ كورسەتۋلەرىمەن، اقشا اۋدارىمدارىنىڭ تۇبىرتەكتەرىمەن جانە لومباردپەن جاسالعان كوميسسيالىق شارتتارمەن دالەلدەنگەن.
- كىناسىن مويىنداۋى، شىن وكىنۋى جانە اۋىرلاتاتىن ءمان-جايلاردىڭ بولماۋى ەسكەرىلىپ، ءبىرىنشى ساتىداعى سوت چ.-عا 3 جىل مەرزىمگە باس بوستاندىعىن شەكتەۋ تۇرىندەگى جازا تاعايىنداعان.
اپەللياتسيالىق ساتىدا سوت القاسى ۇكىمدى وزگەرتىپ، ق ك-نىڭ 60-بابىنىڭ 4-بولىگىن (ۇكىمدەردىڭ جيىنتىعى بويىنشا جازا تاعايىنداۋ) قولدانۋدى الىپ تاستادى جانە 2025 -جىلعى 23-ماۋسىمداعى «قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ 30 جىلدىعىنا بايلانىستى راقىمشىلىق تۋرالى» زاڭ نورمالارىن قولداندى، - دەپ جازدى استانا سوتتارى تەلەگرام-ارناسى.
راقىمشىلىققا سايكەس، تاعايىندالعان جازانىڭ وتەلمەگەن بولىگى 1/5 مولشەرىنە قىسقارتىلدى.
وسىلايشا، چ. ەسىمدى سوتتالۋشىعا 2 جىل 9 اي 18 كۇن باس بوستاندىعىن شەكتەۋ تۇرىندەگى تۇپكىلىكتى جازا بەلگىلەندى.
ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەندى.